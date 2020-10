Zoon van Joe Biden in opspraak nadat mails en naaktfoto’s opduiken

Niet alleen Donald Trump bevindt zich tegenwoordig in de problemen. Ook Joe Biden en zijn banden met Oekraïne blijven de Amerikaanse media bezighouden. De New York Post meldt nu dat Hunter Biden, de zoon van, zijn vader in april 2015 voorstelde aan Vadim Pozharskyi, een hoge functionaris van het Oekraïense energiebedrijf Burisma. Hunter was daar toen werkzaam.

De New Yorkpost zou een laptop in handen hebben waarop ook seksfoto’s van Joe Bidens zoon Hunter staan. Ook zou hij crack roken op de beelden.

Uit de gelekte mails blijkt ook dat Hunter Biden de positie van zijn vader, op dat moment vicepresident van de VS, gebruikt heeft om een hoger salaris los te peuteren bij Burisma. Joe Biden heeft altijd gezegd nooit enige bemoeienis gehad te hebben met de zakelijke activiteiten van zijn zoon.

Rudy Giuliani

The Post baseert zich op de inhoud van een harde schijf die het zondag via advocaat Rudy Giulliani en publicist Steve Bannon toegespeeld kreeg. De schijf zou afkomstig zijn van een laptop die vorig jaar april door een onbekende man werd afgegeven bij een reparatiebedrijf in Delaware. Toen de laptop niet werd opgehaald, heeft de eigenaar van het bedrijf de harde schijf afgegeven bij de FBI, nadat hij er een kopie van gemaakt had. Die is nu in handen van The Post. Op de harddisk staan ook seksfoto’s van Hunter en foto’s terwijl hij crack aan het roken is.