Ruim helft Vlamingen kent verkeersregels rond speedpedelecs en elektrische steps niet

De Vlaming is niet goed op de hoogte van de verkeersregels rond nieuwe vervoersmiddelen als speedpedelecs en elektrische steps. Dat blijkt uit een nieuwe verkeersenquête van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV). Benieuwd hoe jij scoort? Test zelf je kennis op degroteverkeersquiz.be én win mooie prijzen.

De VSV en Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters hebben woensdag de aftrap gegeven voor de elfde editie van De Grote Verkeersquiz, een online wedstrijd waarmee je op een speelse manier je verkeerskennis kan bijspijkeren én mooie prijzen kan winnen. Dat eerste is zeker nodig, want één op de twee Vlamingen is onvoldoende vertrouwd met de regels rond nieuwe vervoersmiddelen zoals speedpedelecs en elektrische steps, zo blijkt uit een recente bevraging van VSV.

Bij de verkeersenquête werden 900 Vlaamse weggebruikers tussen 16 en 65 jaar bevraagd. Daaruit blijkt ten eerste dat slechts 53% weet dat speedpedelecs niet verplicht op het fietspad moeten rijden als de snelheidslimiet 50 kilometer per uur of minder bedraagt. Meer dan een kwart denkt integendeel dat speedpedelecs altijd op het fietspad moeten rijden, maar dat klopt dus niet.

Elektrische steps

Ook met de kennis van elektrische steps is het niet goed gesteld. Slechts 54% weet dat je met een elektrische step niet op het trottoir mag als je sneller dan stapvoets rijdt. Iets meer dan een kwart denkt foutief dat dat wel mag.Wie een step gebruikt, wordt immers aanzien als fietser van zodra hij/zij sneller dan stapvoets rijdt. Zo’n 6 op 10 Vlamingen weet dat je voorrang moet verlenen aan een weggebruiker met elektrische step op het fietspad, terwijl 28% verkeerdelijk denkt dat dat niet hoeft.

Opvallend is dat verschillende leeftijdsgroepen meer weten over het nieuwe vervoersmiddel dat ze het vaakst gebruiken: jongeren scoren beter op kennisvragen over de elektrische step en ouderen weten meer over regels rond de speedpedelec. Vrouwen scoren over het algemeen iets beter dan mannen.

“Uit ons onderzoek blijkt dat iedereen nog een ‘trapje’ kan bijsteken – mannen zowel als vrouwen, jongeren zowel als de oudere leeftijdsgroepen”, zegt Werner De Dobbeleer, woordvoerder van VSV. Het is daarom belangrijk dat weggebruikers hun kennis van de verkeersregels op een speelse manier bijschaven via degroteverkeersquiz.be. En er vallen dus ook prijzen te winnen. Deelnemen kan van 15 oktober tot 15 november.