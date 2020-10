Racistische vrouw gooit puppy naar man. Zijn reactie is hartbrekend! (video)

Idk what’s goin on but I got a new dog pic.twitter.com/noLZKNYO6d — glogloglo (@Mulaflare) October 10, 2020

Een vrouw heeft een zwarte man aangevallen door een puppy naar hem te gooien. Tijdens de confrontatie sprak ze zich tevens racistisch uit over hem. De man heeft het hondje nu geadopteerd.

De man deelde de videobeelden zelf op Twitter, waar ze meer dan 20 miljoen keer bekeken werden. Het vreemde tafereel speelde zich af in een straat in Los Angeles. Een vrouw met een puppy in haar armen sprak de man aan met een agressieve toon.

Huidskleur

Op een bepaald moment verwijst ze naar het feit dat hij een zwarte huidskleur heeft en spuwt ze op de grond. “Wat maakt het uit of ik zwart ben?”, reageert hij. “Wat maakt het uit dat ik blank ben”, respondeert de vrouw. “Jij bent degene die over huidskleuren begon”, antwoordt de man.

Even later vraagt hij of de puppy van haar is. Op dat moment slaat de vrouw tilt en smijt ze de puppy naar de man. Uiteindelijk neemt hij het arme hondje mee, hoewel de vrouw hem eerst nog beschuldigt van diefstal.

Hondje in goede handen

De man liet intussen weten dat de puppy in goede gezondheid verkeert. Hij heeft een GoFundMe-pagina opgericht om haar de nodige zorgen te kunnen bieden.