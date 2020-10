PENDELAAR Michaël verklapt: “Ik organiseer ‘Wheelchairity’, een festival voor mensen met een fysieke beperking”

Elke week deelt een pendelaar de leukste lifestyletips met jou. Deze keer verklapt IT Service Desk medewerker Michaël Munsters(29) uit Brussel zijn best bewaarde geheimen.

Camille Van Puymbroeck

Welk restaurant doet je watertanden?

Brussel barst van de lekkere pizza-adresjes, maar Chicago Trattoria op de Vlaamsesteenweg is toch mijn favoriet. Dat het bij mij om de hoek ligt, heeft er natuurlijk ook mee te maken, maar het is meer dan dat. Wat ik zo leuk vind aan deze plek is het feit dat de sfeer niet typisch Italiaans is, hoewel hun gerechten dat wel zijn. Mijn go-to gerecht is de pizza Nduja met pikante salami. De korst is heerlijk krokant en de mozzarella is om bij weg

te smelten.

Welk boek of film zou je aanraden op een regenachtige zondagnamiddag?

Eerlijk, ik ben op dat vlak echt een beetje een nerd. Ik heb onlangs een Disney+-abonnement aangeschaft en dat kan ik elke Marvel-fan aanraden. Alle films staan erop, dus nu het weer zich niet van zijn beste kant laat zien, is het naar mijn mening hét uitgelezen moment om alle 21 Marvel-films eens te herbekijken.

Waar wil je na de coronacrisis zo snel mogelijk naartoe?

Wat ik steeds meer begin te missen is het uitgaansleven. Dansen bij Plein Publiek, C12… Gewoon nog eens de armen in de lucht gooien in het gezelschap van mijn vrienden. Ik hoop echt dat dat ooit nog zal kunnen en liefst zo snel mogelijk. Wat reizen betreft, ben ik onlangs nog naar Sicilië geweest. Er waren daar toen weinig besmettingen en dus ook geen strenge maatregelen. Net daarom heb ik er extra hard van genoten.

Op welke plek kom je helemaal tot rust?

Elk jaar organiseer ik samen met vrienden ‘Wheelchairity’, een festival dat helemaal in het teken staat van mensen met een fysieke beperking. We zijn daar 8 jaar geleden mee begonnen nadat een goede vriend verlamd is geraakt in een auto-ongeval. ‘Wheelchairity’ is een plek waar iedereen zichzelf kan zijn en tot rust kan komen, het is echt veruit het gezelligste festival van Brussel. Verder vind ik het ook zalig om samen met vrienden een pintje te drinken aan de vijvers op het Sint-Katelijneplein. Tegenwoordig is dat door het alcoholverbod en het koude weer niet mogelijk, maar ik kijk al uit naar de lente.

Wat moeten mensen zeker bezoeken in Brussel?

Ik weet dat dit niet het beste moment is om hierover te praten, maar de bruine kroegen in Brussel vallen niet te overtreffen. Of je nu kiest voor Café Merlot, Monk, Le Coq of Les Brasseurs: de sfeer zit altijd goed en op café gaan is volgens mij de beste manier om de stad en haar inwoners te leren kennen. Die bars vind je trouwens allemaal in de Dansaert-

wijk, dus wandel daarvoor (of daarna, als je nog kan) ook zeker eens door de voetgangerszone in het centrum. Bij mooi weer straalt die wijk echt een vakantiegevoel uit.

