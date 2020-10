OEPS. Deze regel overtreedt iedereen tijdens een spelletje UNO

Tijdens een gezellige spelletjesavond met je bubbel hoort een partijtje UNO er haast vanzelfsprekend bij. Naast Monopoly en Cluedo behoort het kaartspel nu eenmaal tot de klassiekers onder de gezelschapsspelen. Maar is het je al opgevallen dat iedereen andere spelregels hanteert tijdens een spelletje UNO en dat niemand weet hoe het nu écht zit?

Wel, om dat probleem op te lossen, posten de makers van UNO van tijd tot tijd een vaak overtreden regel op Twitter. Kwestie van de gemoederen te beroeren en de zaken op een rijtje te zetten.

Schok

In 2019 bijvoorbeeld ging er al een schokgolf de wereld rond toen bekend werd dat je geen +2 op een +4 mag leggen. Dat betekent dat wie een +4 op zijn neus krijgt, die ook gewoon moet aanvaarden en zijn beurt daarna moet overslaan. Zes kaarten rapen is dus niet mogelijk, hoe graag je het ook zou willen.

*Per management: 🚨 You cannot STACK a +2 on a +2 🚨 Go ahead, roast us. — UNO (@realUNOgame) October 8, 2020

Als dat al als een schok aankomt, ga dan maar zitten voor de aankondiging van 2020. Het blijkt namelijk dat je ook geen +2 op een +2 mag leggen. Ja, dat hoor je goed. Gedaan dus met je tegenspelers treiteren, gedaan met die ene verliezer die plots 14 kaarten moet rapen. Je zou je kunnen afvragen wat het doel nog is van een partijtje UNO. Maar natuurlijk staat niets je in de weg om zelf spelregels te verzinnen – deel die dan wel duidelijk met je tegenspelers, want anders is het gewoon niet eerlijk.