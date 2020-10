Nieuwe maatregelen zijn op komst

Het overlegcomité van de verschillende regeringen van ons land komt vandaag om 14 uur samen in het Egmontpaleis over de verdere aanpak van de coronapandemie. Door het alsmaar stijgende aantal besmettingen is de kans groot dat een aantal maatregelen aangescherpt worden. De aangekondigde epidemiebarometer zal ook worden voorgesteld.

Door het stijgende aantal besmettingen en ziekenhuisopnames moeten de politieke beleidsmakers beslissen of de huidige maatregelen volstaan om de epidemiegolf in te dijken. De druk neemt toe, zeker nu de buurlanden hun maatregelen hebben verstrengd. In Nederland is de horeca dicht en in Frankrijk komt er een avondklok in Parijs en andere grote steden.

Coronabarometer

Bij ons zullen maatregelen gekoppeld worden aan een coronabarometer met verschillende risiconiveaus. Die barometer werd door de vorige regering-Wilmès aangekondigd, maar werd voor verfijning teruggestuurd. Celeval, het adviesorgaan met experten, heeft eerder deze week de nodige aanbevelingen afgerond.

Fases

Begin deze week nog was er sprake van een systeem met kleurencodes, waaraan bepaalde strengere of mildere maatregelen gekoppeld zijn. Volgens verschillende media is er nu sprake van een systeem met fases, waarbij fase één staat voor weinig risico en fase vier voor groot risico. De concrete maatregelen voor die hoogste fase zijn ook nog voer voor discussie.

Vraag blijft of ons land meteen in die hoge risicofase terecht zal komen en of die voor het hele land, dan wel voor bepaalde delen, zal worden afgekondigd. De cijfers doen alleszins vermoeden dat we die richting uitgaan, want op vrijdag 9 oktober is een nieuw recordaantal van 7.481 bevestigde besmettingen vastgesteld, zo blijkt nog uit de gegevens van Sciensano.

Ziekenhuizen onder controle

Premier De Croo sprak zich in de Kamer al uit over nieuwe maatregelen tegen het coronavirus. «We moeten de situatie in de ziekenhuizen onder controle krijgen en werkbaar houden voor de artsen en het verplegend personeel, de mensen die al sinds maart onder druk staan», aldus de premier. De maatregelen die vorige week ingegaan zijn, zullen effect beginnen krijgen, maar er zal nog altijd een groei zijn in de cijfers, meent De Croo. «Daarom ben ik ervan overtuigd dat nieuwe maatregelen nodig zijn.»

Besmettingen verdubbelen

Het gemiddeld aantal nieuwe coronabesmettingen per dag is intussen verdubbeld op zeven dagen tijd. In de week van 5 tot 11 oktober zijn in totaal 37.947 nieuwe besmettingen met het coronavirus vastgesteld, wat dus goed is voor een gemiddelde van 5.421 per dag. In vergelijking met de week daarvoor is dat een stijging met 101%. Ook het aantal ziekenhuisopnames blijft sterk toenemen, tot gemiddeld 169,7 per dag (+87%). Er liggen nu al 1.777 coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen, wat 69% meer is dan een week geleden. Van al die patiënten liggen er 313 op een afdeling intensieve zorgen (+56%). Het aantal overlijdens door COVID-19 blijft eveneens stijgen, tot gemiddeld 19,9 per dag (+67%). Dat de epidemie nog altijd aan kracht wint in ons land, blijkt tot slot ook duidelijk uit het reproductiegetal, dat op 1,49 ligt.