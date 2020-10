Melania Trump openhartig over coronabesmetting: “Een rollercoaster”

De Amerikaanse first lady Melania Trump heeft op de website van het Witte Huis haar persoonlijke ervaringen met het coronavirus neergeschreven. De vrouw van The Donald testte twee weken geleden,net als haar echtgenoot, positief maar is inmiddels volledig hersteld.

“De symptomen waren minimaal”, beschrijft Melania, “maar ze kwamen allemaal tegelijk. De daaropvolgende dagen leken dan ook een rollercoaster van symptomen.” Naar eigen zeggen had ze lichaamspijn, hoofdpijn en extreme vermoeidheid. Maar in tegenstelling tot haar echtgenoot, moest Melania niet naar het Walter Reed-ziekenhuis in Washington, maar bleef ze in quarantaine in het Witte Huis. Melania is ook een stuk jonger dan haar echtgenoot.

Natuurlijke middelen

In tegenstelling tot haar echtgenoot, die een mix aan steroïden en andere middelen kreeg koos Melania voor een meer natuurlijke route. “Ik moedig iedereen aan om zo gezond mogelijk te blijven leven. Een gebalanceerd dieet, frisse lucht en vitamines zijn belangrijk om onze lichamen gezond te houden. Voor uw eigen welzijn zijn compassie en nederigheid even belangrijk”, vertelt ze verder.

Barron Trump

Melania onthulde in hetzelfde bericht ook dat haar zoon Barron (14) positief testte op het virus. Nochtans had het Witte Huis twee weken geleden gemeld dat de jongeman negatief was. “Uiteraard ging mijn bezorgdheid in de eerste plaats naar mijn zoon”, schrijft Melania. “Tot onze grote opluchting testte hij negatief, maar net als zoveel ouders de afgelopen maanden dachten, vroeg ik me af: ‘Wat morgen of de dag daarna?’ Die angst werd werkelijkheid toen hij opnieuw getest werd, en positief bleek. Gelukkig is hij een sterke tiener en vertoonde hij geen symptomen.”