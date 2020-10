Marc Van Ranst: “Wanneer je DIT ziet, begrijp je dat de Nederlandse regering de cafés sluit” (video)

Viroloog Marc Van Ranst heeft een video gedeeld waarin feestende Nederlanders te zien zijn vlak voor de verstrenging van de coronamaatregelen. Hij hekelt het feit dat “sommige mensen totaal geen burgerzin hebben”.

Nederland doet het momenteel ongeveer even slecht als ons land. Woensdag moesten onze noorderburen een pijnlijk record van 7.393 besmettingen per dag vaststellen. Daarom werd er een gedeeltelijke lockdown aangekondigd die woensdagavond om 22 uur inging. Zo moeten onder meer cafés en restaurants de deuren de komende weken sluiten, is de verkoop van alcohol na 20 uur verboden en moet iedereen vanaf 13 jaar een mondmasker dragen in binnenruimtes.

Lockdownparty

Op Twitter doken videobeelden op van feestende mensen in Den Haag vlak voor de verstrengde maatregelen van kracht gingen. Ze zitten opeengepakt in een partytent en velen lijken geen mondmasker te dragen. Het doet denken aan de beruchte lockdownparty’s van 13 maart in ons land, de avond voordat we in lockdown gingen.

Viroloog Marc Van Ranst is niet te spreken over de feesttaferelen in Nederland. “Wanneer je dit ziet, begrijp je dat de Nederlandse regering de cafés sluit. Sommige mensen hebben totaal geen burgerzin”, schrijft hij op Twitter.

Beschamend

Ook heel wat Nederlandse landgenoten walgen van de beelden. “Door zulke idioten worden medische behandelingen uitgesteld, ligt de horeca plat, moeten theaters sluiten, raken steeds meer ondernemers hun bedrijf en inkomsten kwijt, enzovoort. Wat een feest…” en “Om je kapot te schamen! Door dit soort dingen moet ons restaurant dus weer sluiten”, klinkt het onder meer.

Countdown to partial lockdown. Scene in The Hague 25 mins before new rules kick in #COVID19 pic.twitter.com/fRJkbpLaKd — anna holligan 🎙 (@annaholligan) October 14, 2020