BIZAR. Lijk in Schelde dicht bij Doornik is niet wat het lijkt

Sommige dingen in het leven zijn zo klaar als een klontje, maar andere zijn wat meer ambigu. Soms moet je iets meerdere keren bekijken om het echt te begrijpen, of het nu gaat om een cursus filosofie of een date. Dat werd woensdag nog maar eens bewezen toen brandweermannen uitrukten om een lijk uit de Schelde te vissen.

Brandweermannen zouden woensdagochtend een lijk uit de Schelde hebben gehaald in de buurt van het Waalse Antoing, niet ver van Doornik. “Na verder onderzoek blijkt het om een paspop te gaan”, zegt het parket van Doornik.

Vergissing

“Het ging om een paspop die wat betreft gewicht en uiterlijk erg aan een mens deed denken. Ze was in een wit laken gewikkeld, waardoor het deed denken aan een echt lijk.” Dat vertelt de eerste substituut van de procureur des Konings van het parket van Bergen, afdeling Doornik. Vergissen is menselijk zeker?