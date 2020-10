Wat als je opzettelijk gierig of boertig bent tijdens een eerste date? Wel… (video)

Bij een eerste date is het de bedoeling dat je meteen een goede indruk maakt. Er zijn echter een heleboel afknappers. De heren van Streetlab kozen telkens zo’n afknapper uit en gingen na op welke manier hun date erop zou reageren.

Een grote afknapper bij een eerste date is bijvoorbeeld voortdurend praten over je ex. Daarmee weet je date dat je nog niet helemaal over hem of haar heen bent. Jasper van Streetlab deed alsof hij geobsedeerd was door zijn ex en wachtte de reactie af van zijn date.

Geen manieren

Daan hing vervolgens de gierige pin uit en vroeg zijn date om het etentje te betalen. En Stijn stelde het geduld van zijn date op de proef met overdreven ongemanierd gedrag. Het resultaat? Wel, wat had je gedacht?