Steven Van Gucht: “Strengere maatregelen kunnen ons op dit moment helpen”

Viroloog Steven Van Gucht deelde vanmorgen opnieuw een pijnlijk record van het aantal besmettingen mee tijdens de persconferentie van Sciensano. Hij benadrukt dat we strengere maatregelen kunnen overwegen, maar dat we vooral zélf de basisregels moeten respecteren.

Het aantal besmettingen en de ziekenhuisopnames blijven onrustwekkend stijgen. De afgelopen week werden er gemiddeld 5.057 nieuwe gevallen per dag vastgesteld in België. Dat is opnieuw een iets sterkere toename met 93 procent in vergelijking met de week ervoor. Het aantal nieuwe besmettingen verdubbelt nu om de zeven dagen. Op vrijdag 9 oktober werden er 7.030 nieuwe gevallen vastgesteld. Dat is het hoogste aantal nieuw vastgestelde gevallen op één dag tijd tot dusver. In Europa worden momenteel enkel in Tsjechië meer besmettingen vastgesteld per honderdduizend inwoners dan in België.

Symbolische grens opnieuw overschreden

Ook de ziekenhuiscijfers doen het niet goed. “We zien een voortdurende versnelling in het aantal opnames. Een week geleden hebben we de symbolische grens van 100 opnames per dag overschreden. Vandaag moeten we melden dat we de grens van 200 nieuwe opnames per dag overschreden hebben. Dit toont ons nogmaals de kracht van de exponentiële groei, met telkens een trage aanloop maar uiteindelijk een explosieve toename. Het virus is een valse trage. De voorbije zeven dagen waren er gemiddeld 152 nieuwe ziekenhuisopnames per dag. Dat is een toename van 81 procent in vergelijking met de week ervoor. De ziekenhuisopnames verdubbelen om de acht dagen. Ruim de helft van alle nieuwe ziekenhuisopnames vindt plaats in Brussel, Luik en Henegouwen, maar we zien toenames in alle provincies”, aldus Van Gucht.

Intensieve zorgen onder druk

Als de cijfers deze evolutie blijven volgen, dan komen we midden november in de problemen qua aantal bedden op intensieve zorgen. “Momenteel liggen er 1.621 coronapatiënten in het ziekenhuis waarvan 281 op intensieve zorgen. Het aantal patiënten op intensieve zorgen verdubbelt om de 12 dagen. Aan dit tempo kan rond half november het maximum aantal van 2.000 bedden op intensieve zorgen bezet zijn. Ik heb er wel alle vertrouwen in dat we dit scenario gaan afwenden”, klinkt het.

Ook het aantal overlijdens blijft toenemen. De voorbije week werden er gemiddeld 18 overlijdens per dag gemeld. Dat is 56 procent meer dan de week ervoor. Afgelopen zaterdag en zondag werden er respectievelijk 24 en 27 overlijdens gemeld.

Basisregels respecteren

Van Gucht en zijn collega-virologen voorspelden dat het najaar een lastige periode ging worden. Strengere maatregelen kunnen een oplossing zijn, maar hij benadrukt dat de verantwoordelijk vooral bij onszelf ligt. “De tweede golf neemt duidelijk toe in kracht. Dit overkomt een groot deel van Europa en komt niet onverwacht. Vele virologen hielden er rekening mee dat dit kon gebeuren, in het bijzonder in het najaar. We moeten dit ernstig nemen, maar het hoeft geen paniek te veroorzaken”.

“Met z’n allen gaan we deze golf beheersen. We kennen het virus beter en we weten wat we moeten doen. Strengere maatregelen kunnen ons helpen om de curve om te buigen, maar ik wil er vooral nogmaals op drukken dat het meest krachtige wapen in onze eigen handen ligt. Respecteer te allen tijde de gouden basisregels. Vele besmettingen vinden nog steeds plaats in de privésfeer en alleen met het respect voor de basisregels kunnen we elkaar daar beschermen. Hou consistent afstand tot de mensen buiten je huishouden. Draag een masker als dat niet mogelijk is en beperk de mensen met wie je dicht contact hebt tot het absolute minimum”, besluit hij.