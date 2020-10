Presentatrice Gerty Christoffels overleden op 62-jarige leeftijd

Gerty Christoffels is maandag overleden na een aanslepende ziekte. Ze werd 62 jaar.

Volgens intimi vocht ze al twee jaar tegen longkanker. Maandagavond verloor ze die strijd jammer genoeg. Christoffels is vooral bekend als presentatrice van onder meer ‘Boeketje Vlaanderen’, ‘De Drie Wijzen’ en ‘Wie van de drie?’.

Communicatiebedrijf

De laatste jaren was ze nauwelijks nog op televisie te zien omdat ze zich focuste op haar eigen communicatiebedrijf waarin ze presentatie- en communicatietechnieken gaf. “Ik heb bijna 25 jaar tv gemaakt en mensen vroegen me weleens of ik hen kon ‘leren presenteren’. De stap was niet zo groot om zelfstandig te worden, dat statuut had ik al lang”, vertelde ze daar eerder over in Het Laatste Nieuws.

Deelneming

De VRT betuigde intussen hun steun. “Het droevige nieuws bereikt ons dat Gerty Christoffels is overleden. We wensen veel sterkte aan haar familie, vrienden en iedereen die haar nauw aan het hart ligt”, klinkt het op Instagram.