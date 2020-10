Man verstopte scheermesjes in pizzadeeg supermarkt

Een Amerikaanse man is gearresteerd omdat hij scheermesjes verstopte in pizzadeeg dat verkocht werd aan supermarktklanten. De man was een voormalig werknemer van het bedrijf dat het pizzadeeg produceerde. Zijn motieven zijn nog onbekend.

Op 6 oktober deed een klant van de Saco Hannaford supermarkt in het Amerikaanse Maine zijn beklag omdat hij een aantal scheermesjes had teruggevonden in zijn pas gekochte pizzadeeg van het merk Portland Pie, aldus een verklaring van het lokale politieteam. De supermarkt lichtte meteen de politie in, maar ging intussen zelf op zoek naar de dader met behulp van bewakingsbeelden.

Nog geen gewonden

En ze hadden meteen prijs: op de beelden zagen ze hoe een man knoeide met de verpakkingen van het bewuste pizzadeeg. Verder onderzoek leed naar Nicholas R. Mitchell, een voormalig werknemer van ‘It’ll be Pizza’, de producent van het deeg van Portland Pie. Het is nog niet duidelijk met welke motieven de man handelde, maar een wraakactie kan dus niet uitgesloten worden.

De politie verspreidde meteen een opsporingsbericht voor Mitchell. Met succes, want binnen de twee uur zat de man al in een politiecel. De getroffen supermarkt haalde alle pizzadeeg van Portland Pie uit de rekken, maar raadt hun klanten die tussen 1 augustus en 11 oktober 2020 al deeg in huis haalden aan om het weg te gooien. Er is nog geen melding gemaakt van mogelijke gewonden. De zaak wordt verder onderzocht.