Lisa uit ‘Love Island’ over vrijpartij met Giuliano: “Het was snel gedaan” (video)

Lisa Moerman heeft op YouTube teruggeblikt op haar nachtelijk avontuurtje met Giuliano. Dat was blijkbaar niet echt om over naar huis te schrijven…

Voor Lisa Moerman was ‘Love Island’ geen voltreffer. Het klikte in het begin erg goed met Giuliano, maar toen Feline de villa binnenwandelde, liet hij haar meteen staan. Wat het extra pijnlijk maakte voor Lisa, was dat ze de avond voor hij haar ‘dumpte’ gevreeën hadden. “De dag erna vertelde hij dat hij voor Feline wilde gaan. Toen ben ik wel een beetje mijn respect voor hem verloren. Als ik dat op voorhand had geweten, dan had ik het bed zo snel niet met hem gedeeld”, vertelt ze aan ex-Islander Lotte.

Ongemakkelijk

Voor het 25-jarige model was de vrijpartij niet echt een memorabel moment. “Het was zo snel en het voelde gewoon ongemakkelijk voor mij omdat je met zoveel mensen in een kamer zit en gefilmd wordt. Het voelde heel ongemakkelijk, maar het is ook snel gestopt. Het was ook bijna het spreken niet waard”, lacht ze.

Niet uitgezonden

Het bewuste moment werd, tot grote verbazing van Lisa, niet getoond aan de kijkers thuis. “Blijkbaar werd het niet uitgezonden, en toch praatte ik er heel vlot over tegen iedereen in de villa. Het verbaasde me dat het eruit geknipt was. Toen ik het programma op televisie zag, dacht ik: ‘Huh, waar is dat stuk naartoe?’. Ik had eigenlijk verwacht dat het erin zou zitten, maar niet dus”, besluit ze.