Dit is wat er gebeurt wanneer je je peuter alleen laat met ontharingscrème (foto’s)

“Wat gebeurt er wanneer je peuter toegang heeft tot een tube ontharingscrème?” en “Zijn ontharingscrèmes wel effectief?” zijn twee vragen die niet langer een mysterie blijven. De Britse peuter Maisie Saward ging op ontdekkingstocht en smeerde het goedje op haar volle haardos, met alle gevolgen van dien …

Maisie Saward, 18 maanden oud, ontsnapte vorige vrijdag uit haar veilige peuteromgeving toen haar broer per ongeluk het veiligheidshekje in de woonkamer had laten openstaan. De peuter vond haar weg naar de badkamer, waar haar nieuwsgierige handjes grepen naar de tube ontharingscrème.

Toen vader Luke zijn dochtertje even later terugvond, was het kwaad al geschied: Maisie had het goedje op haar rosse haren gesmeerd. Luke besloot eerst haar pamper te verversen en het bad te laten lopen alvorens het product van haar hoofd te wassen, zo schrijft de lichtjes geïrriteerde moeder op Facebook. Een foute gok, want in tussentijd was het product al voldoende ingewerkt.

Copycat

Moeder Kirsty kan er intussen wel mee lachen, maar moest toch even slikken toen ze haar half kale dochter thuis aantrof. “Ik schrok me een bult. Maisie kwam me een knuffel geven, maar ik heb een uur lang moeten huilen. Ik zag die pony op haar voorhoofd zo graag.” Volgens haar raden mensen haar nu aan om Maisie voor Halloween verkleed te laten gaan als horrorclown Pennywise uit ‘It’.

Here’s the little one who got her hands on hair removal cream and now looks like Pennywise the clown! pic.twitter.com/ZY8eYkTNDD — Steve & Karen (@TheSandK) October 12, 2020

“De ontharingscrème ligt vlak naast de tube haargel, die er ongeveer hetzelfde uitziet. Volgens mij wilde Maisie haar vader nadoen, want soms ziet ze hem gel op z’n haar doen in de badkamer”, zegt haar moeder in The Sun. Ze heeft haar dochter intussen een overkam gegeven, waardoor de kale plek nog amper zichtbaar is.

De peuter zelf houdt blijkbaar wel van haar nieuwe look. “Ze wrijft nu met haar hoofd tegen allerlei voorwerpen omdat dat zo grappig aanvoelt. En als ik een foto wil nemen, buigt ze haar hoofd zodat die kale plek er zeker op staat. Ze is er helemaal weg van”, besluit Kirsty.