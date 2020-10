Cardi B deelt per ongeluk naaktfoto: “Mijn eigen stomme fout” (foto)

De Amerikaanse rapster Cardi B heeft per ongeluk een foto op Instagram zet waarop haar borsten te zien zijn. Ze verwijderde de foto meteen, maar heel wat mensen hadden hem intussen al gezien…

Cardi B, die enkele dagen geleden 28 jaar werd, gaf haar blunder meteen toe. “God, waarom heb je me zo dom gemaakt? Waarom?”, reageerde ze achteraf. Daarna liet ze weten niet te veel in te willen zitten met haar flater en gewoon te gaan genieten van een feestje. “Ik ga zo meteen naar een feestje en wil er niet eens meer aan denken. Het is wat het is, zulke dingen gebeuren. Het was niet eens de eerste keer. Ik was vroeger een stripper, dus wat maakt het uit?”, schreef ze op Twitter.

Opmerking over borsten

Iemand vroeg haar op Instagram waarom haar tepelhof zo groot is. Cardi B, die een dochtertje heeft (Kulture, 2), had daar een pasklaar antwoord op. “Omdat ik drie maanden lang borstvoeding heb gegeven. Mijn borsten zijn gegroeid en mijn tepels dus ook”, antwoordde ze.