BIZAR. Indiase producent komt met chip op basis van koemest tegen gsm-straling

In India zegt een overheidsinstantie een chip op basis van koemest te hebben ontwikkeld die de straling van smartphones beperkt. Uitleg over de werking of wetenschappelijke bewijzen gaan er niet mee gepaard.

De chip, om te plaatsen tussen de telefoon en het hoesje, werd voorgesteld tijdens een persconferentie van de Nationale Commissie van de Koe. De hindoe-nationalistische regering in India richtte die vorig jaar op.

Stralingvrije woning

Leden van de partij van premier Narendra Modi dichten urine en mest van koeien bijzondere therapeutische eigenschappen toe, maar daar is geen wetenschappelijk bewijs voor. De laatste jaren werden miljoenen uitgetrokken voor onderzoek naar producten op basis van urine of mest van koeien. Commissievoorzitter Vallabhbhai Kathiria beweert dat de chip, een geel plaatje met de omvang van een sim-kaart, de straling van de gsm “aanzienlijk” beperkt. “Koemest is antistraling en beschermt alles. Neem dit mee naar huis, en uw woning zal vrij zijn van elke straling.” De chip zou ongeveer 100 roepie kosten, omgerekend 1,2 euro. Op sociale media is de chip intussen onderwerp geworden van spot.

Coucke

De Indiase antistralingschip is niet de eerste in het genre. In 2008 kwam de Belgische zakenman Marc Coucke al met een gelijkaardig product op de proppen. Voor zover bekend weliswaar zonder koemest. Ook van die chip was de doeltreffendheid niet wetenschappelijk onderbouwd. Specialisten maakten er brandhout van, en de chip ging snel weer uit de handel.