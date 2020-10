Facebook verbiedt ontkenning van holocaust

Facebook verbiedt de ontkenning van de Holocaust op haar platform. De socialemedia-gigant zegt zich zorgen te maken over toenemend antisemitisme. “Als mensen op Facebook naar de holocaust zoeken, zullen we ze doorverwijzen naar gezaghebbende bronnen met nauwkeurige informatie”, zei Facebook-baas Mark Zuckerberg.

Zuckerburg zei dat hij “geworsteld heeft met de spanning” tussen het beschermen van de vrijheid van meningsuiting en het beperken van haatdragende inhoud . “De juiste lijnen trekken tussen wat wel en niet acceptabel is, is niet eenvoudig, maar met de huidige toestand van de wereld, geloof ik dat dit de juiste balans is”, zei Zuckerburg.

Vorige week zei Facebook dat het elke pagina of account zou verbieden die openlijk sympathie toont voor QAnon, een groep die complottheorieën verspreidt en er ook extreemrechtse opvattingen op na houdt. De groep gelooft onder meer dat een bende pedofiele satanisten de wereld bestuurt.

De beperkende maatregel geldt ook voor Instagram. De socialemedia-gigant heeft ook beperkingen aangekondigd op desinformatie over het coronavirus en berichten die oproepen om niet deel te nemen aan de verkiezingen.

Toenemende druk

Facebook is onder druk komen te staan om beperkende maatregelen te nemen, omdat er tekenen waren dat groepen zoals QAnon in staat zijn om greep te krijgen op de sociale media.

Facebook Benelux wijst er in een e-mail aan Belga op dat “in landen waar ontkenning van de Holocaust illegaal is, zoals Nederland, België, Duitsland en Frankrijk, deze content ook al niet was toegestaan, en die werden tot nu toe op basis van lokale wetgeving verwijderd.”

“Daarnaast hebben we altijd berichten verwijderd die de Holocaust toejuichen, verdedigen of proberen te rechtvaardigen”, gaat Facebook, Benenlux verder. “Hetzelfde geldt voor alle content die slachtoffers van de Holocaust bespot, slachtoffers van liegen beschuldigt, haat zaait, of pleit voor geweld tegen Joodse mensen op welke manier dan ook.”