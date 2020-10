‘NCIS’-cast klaagt zender aan nadat échte politie met getrokken wapens binnenviel tijdens opnames

De cast van de Amerikaanse misdaadreeks ‘NCIS: New Orleans’ is met de schrik vrijgekomen toen de échte politie met getrokken wapens binnenviel tijdens opnames van een overval op een juwelier. Agenten hielden twee acteurs en de winkeleigenaar onder schot. Het trio eist nu een schadevergoeding van zender CBS, zo meldt TMZ.

Een intense juwelenroof was kennelijk iets te realistisch: de opnames van de scène werden verstoord door de politie, die opgetrommeld was door een ongeruste juwelier in de buurt. De agenten hielden de twee betrokken acteurs en de eigenaar van de juwelenzaak onder schot. Al snel werd het de agenten duidelijk dat het om opnames voor de misdaadreeks ging, en dat er dus geen échte overval aan de gang was.

De cast is stevig geschrokken en stelt de producerende zender aansprakelijk voor het incident. De drie betrokkenen die even onder schot werden gehouden hebben een rechtszaak aangespannen tegen zender CBS wegens het filmen van een ‘guerrilla-achtige’ gewapende overval op klaarlichte dag, zonder vergunning en zonder omwonenden en lokale autoriteiten te hebben ingelicht over de opnames. Die vonden namelijk plaats te midden van een druk winkelcentrum in New Orleans.

“Beangstigend en traumatiserend”

Volgens rechtbankdocumenten belde een naburige juwelenzaak de politie toen de eigenaar enkele acteurs uit een bestelwagen zag springen. Ze waren verscholen achter skimaskers en haalden hun (realistisch uitziende) nepgeweren boven terwijl ze “Dit is een overval!” schreeuwden.

De acteurs beweren dat het hele incident “beangstigend en traumatiserend” was. Naar eigen zeggen voelen ze de “psychologische effecten” nog steeds. Ze eisen een schadevergoeding van CBS.