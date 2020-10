Marc Van Ranst hard voor corona-ontkenners: “Door hen hebben we kostbare tijd verloren”

Viroloog Marc Van Ranst heeft uitgehaald naar mensen die de ernst van het coronavirus onderschatten of ontkennen. Volgens hem is de huidige tweede golf mee een gevolg van dergelijke denkwijze.

De coronacijfers zijn momenteel dramatisch. Vorige week raakten gemiddeld 4.449 Belgen per dag besmet met het longvirus. In de loop van deze week zou dat aantal zelfs kunnen oplopen tot 10.000 nieuwe besmettingen per dag.

Gevaar voor de gemeenschap

Viroloog Marc Van Ranst ziet de evolutie met lede ogen aan. Hij betreurt het feit dat de afgelopen maanden heel wat mensen of groeperingen zich verzetten tegen de coronamaatregelen. Sommigen gaan zelfs nog verder dan dat en minimaliseren het coronavirus door het een “massahysterie aangevuurd door de experten” te noemen.

Ook enkele bekende mensen riepen op om de maatregelen niet op te volgen of ertegen te betogen. Zo spoorde Josje in augustus Antwerpenaren aan om op straat te komen tegen de coronamaatregelen. “Een avondklok. Verplichte mondmaskers. Je buren verklikken op aanraden van de politie… In Duitsland wéten ze dat het op die manier niet de goede kant op gaat. Wanneer staan we op in Antwerpen?”, klonk het. Haar oproep lokte echter heel wat verontwaardigde reacties uit. “Dat meisje moet ogenblikkelijk in quarantaine, liefst zónder contact met de buitenwereld. Want met deze uitlatingen is zij een gevaar voor de gemeenschap”, reageerde onder meer Kurt Van Eeghem daarop.

Famke Louise riep vorige maand onder de hashtag #ikdoenietmeermee op om de coronamaatregelen niet meer op te volgen. Ze bezweek onder de zware kritiek en bood even later haar excuses aan.

Ongelijk

Marc Van Ranst trok vandaag fel van leer tegen dergelijke corona-ontkenners. “Ook hier in België zijn we kostbare tijd verloren in de beginfase van de tweede golf door de ‘tweedegolfontkenners’ die de virologen afschilderden als paniekzaaiers. De virologen hadden gelijk. De tweedegolfontkenners hadden ongelijk. OK, let’s move on”, tweette hij.

De 55-jarige viroloog richtte zich tevens tot studenten die de coronamaatregelen niet zo nauw nemen. “Beste studenten, de epidemie stijgt explosief, en >1-2% van jullie is momenteel besmet/besmettelijk. Dit is echt niet het moment voor (kot)feestjes. Deze zijn terecht eventjes verboden. Wees gerust, er komen terug tijden waar jullie naar hartenlust kunnen feesten! Maar niet nu!”, klinkt het.

Ook hier in België zijn we kostbare tijd verloren in de beginfase van de tweede golf door de “tweedegolfontkenners” die de virologen afschilderden als paniekzaaiers. De virologen hadden gelijk. De tweedegolfontkenners hadden ongelijk. OK, let’s move on. https://t.co/87zTtqucTf — Marc Van Ranst (@vanranstmarc) October 13, 2020