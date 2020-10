Longarts Eva Van Braeckel vreest zwaardere tweede golf: “Laat het geen oorlogssituatie worden”

Met de opdracht om meer ziekenhuisbedden voor coronapatiënten vrij te maken, probeert de overheid te anticiperen op de combinatie van de reguliere zorg en de zorg voor Covid-19-patiënten. Longarts Eva Van Braeckel vreest echter meer problemen dan vorige keer als de ziekenhuizen overspoeld blijven worden. Ook het zorgpersoneel heeft het zwaar.

Gisterenavond besliste de FOD Volksgezondheid dat alle Belgische ziekenhuizen vanaf woensdag 25 procent van hun bedden moeten voorbehouden voor coronapatiënten. De 300 bedden op intensieve zorg die nu werden gereserveerd zijn bijna allemaal bezet, daarom wordt er van fase nul overgeschakeld naar fase 1A. In totaal moeten er vanaf morgen 500 bedden op intensieve zorg en 2.000 gewone bedden vrijgehouden worden voor Covid-19-patiënten.

Met de verhoogde capaciteit is het de bedoeling dat de normale zorg minder in het gedrang komt dan bij de eerste golf. “We zien een duidelijke opwaartse trend, maar bovendien: we gaan nu niet zoals bij de eerste golf alle andere zorg kunnen stopzetten”, zegt longarts Eva Van Braeckel van het UZ Gent aan VRT NWS. “Er is veel bezorgdheid over de collateral damage, uitgestelde ingrepen en behandelingen. We merken bij 1 op de 2 patiëntencontacten nu nog altijd iets van die uitgestelde zorg.”

“Vrezen meer problemen dan vorige keer”

De Covid-zorg en de niet-Covid-zorg met elkaar combineren wordt echter geen gemakkelijke opdracht. “Het gaat een spreidstand worden om dat allemaal te bolwerken”, waarschuwt Van Braeckel. “Als de situatie uit de hand blijft lopen, dat is een bezorgdheid. Als de ziekenhuizen nog meer overspoeld worden, vrezen we meer problemen dan de vorige keer. Het was toen geen oorlogssituatie, laat ons ervoor zorgen dat dat nu niet het geval wordt.”

Volgens intensivist Geert Meyfroidt van het UZ Leuven is het niet onwaarschijnlijk dat de gewone zorg toch aan kwaliteit zal inboeten. Van Braeckel treedt hem bij: “Er zijn maar een beperkt aantal mensen in een ziekenhuis om dergelijke problemen goed aan te passen. Herscholen kan, maar dat is niet dezelfde kwaliteit.” (lees verder onder de foto)

Zorgpersoneel zit op tandvlees