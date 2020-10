Lockdown of quarantaine? Deze 5 online activiteiten slepen je er wel doorheen

Die Corona heeft ons maar mooi te pakken. Verplicht thuisblijven in lockdown of quarantaine, dan komen op een gegeven moment de muren langzaam op je af. Netflix begint te vervelen en de zetel heeft jouw vorm aangenomen. Dan is het tijd voor wat anders. Iets actiever en creatiever. Gelukkig kunnen we tegenwoordig ontsnappen via de glasvezelkabel of het mobiele netwerk. Het internet biedt namelijk zoveel mogelijkheden voor virtuele uitstapjes. Eens even kijken wat er zoal mogelijk is om ons brein en lichaam een beetje te stimuleren.

Online werken aan je fitheid

Na al dat zetelhangen is het tijd om wat aan je fitheid te doen. De fitnessrage is nog in volle gang dus het aanbod van online-fitnessvideo’s is enorm. Je hebt echt maar een paar vierkante meter nodig om weer een beetje in conditie te komen. Dat, en natuurlijk een beetje doorzettingsvermogen. Let op, overschat jezelf alsjeblieft niet. Zoek iets wat bij jouw conditiepeil past want niemand zit te wachten op een kwetsuur. Dan kun je weer alleen maar op diezelfde zetel blijven hangen.

Ontsnappen uit online escape rooms

Escape rooms zijn enorm populair en schieten dan ook als paddenstoelen uit de grond. Althans, schoten, want corona. Maar in zowel Vlaanderen als Nederland hebben een aantal pientere entrepreneurs online escape rooms ontwikkeld. Onder andere The Belgian Escape Room Federation biedt nu The Big Pursuit online escape room aan. Deze gaat over een beruchte Vlaamse bende die al jaren offline criminele feiten pleegt maar nu vanwege de lockdown zich op het online criminele pad begeeft. Het is een uitdagende en mysterieuze speurtocht die je hersenen eens goed aan het werk zet.

Waag een online gokje in een casino

Een beetje spanning en sensatie is nu precies wat we nodig hebben. Weet je nog, die gezellige avondjes in het casino waar je met een complementair drankje erbij hoopt op de hoofdprijs? Die kun je nu ook online beleven. Online casino’s hebben tegenwoordig zoveel meer te bieden. Het is niet alleen meer videoslots, fruitautomaten en slecht vormgegeven roulettesoftware. Nee, ze bieden nu ook live casino spellen met echte dealers en croupiers die in een realistische casinosetting de kaarten voor je trekken bij blackjack, of het balletje in de draaiende ketel gooien bij roulette. Maar er zijn natuurlijk nog veel meer spellen. Zeker is dat je bijna dezelfde live opwinding voelt als in een echt casino. In dit Frank casino review kun je meer lezen over wat hedendaagse online casino’s hun gasten voorschotelen.

V irtueel musea bezoeken

De kunstminnaars onder ons kunnen via Google Art & Culture heerlijk vanuit hun eigen living door museumzalen en portalen struinen van allerlei befaamde en minder befaamde internationale musea. Begin gewoon eerst dicht bij huis en bewonder de magnifieke exposities in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België in Brussel , om daarna via de wereldberoemde kunstwerken in het Van Gogh en Rijksmuseum in Amsterdam terug verder naar The National Gallery in Londen te reizen. In Parijs nooit de tijd genomen voor Musée d’Orsay, nu is je kans. Altijd al het Guggenheim of MoMA in New York willen bezoeken, je bent slechts één muisklik verwijderd van de ingang. Allemaal dankzij Google’s fantastische kunstalternatief.

Neem online salsa lessen

Nu, we waren toch klaar met stilzitten? En wat is het meest tegenovergestelde van stilzitten? Precies, Salsa! Dus gooi je heupen lekker los, trek je wederhelft van de bank en volg een online salsa cursus. Beginners kijken eerst vooraf wat voorbeelden en gevorderden vliegen er meteen in want die weten waar ze aan toe zijn. Ook hier geldt, overschat jezelf niet, salsa is gevaarlijker dan je denkt. Dus trek je beste salsaoutfit aan, zodat je binnenkort over de dansvloeren kunt zwieren alsof je rechtstreeks van het carnaval in Rio komt.