Kat valt in het water. Zijn geschreeuw gaat door merg en been (video)

Een halfblinde kat liep onlangs over een bruggetje, maar misstapte zich en kwam in het water terecht. Zijn gejank achteraf is hartverscheurend…

Kathleen Rodamer wandelde onlangs met haar 7-jarige kat Gary over een bruggetje in Merritt Island (Florida). Gary heeft een aandoening aan zijn ogen waardoor hij halfblind is. Toch waagde hij de oversteek, maar plots liep het fout en belandde hij in het water. “Je kan het, vriend”, moedigde Kathleen hem aan.

Dramatische reactie

De dappere viervoeter slaagde erin om naar de kant te zwemmen, maar was wel erg aangedaan door de nare ervaring. Dat liet hij zijn baasje weten door dramatisch te schreeuwen.