Inbrekers onthullen WAAR in je huis ze als eerste op zoek gaan naar kostbare dingen

Met de winter voor de deur is het weer extra oppassen geblazen voor inbrekers. Handig om weten is waar precies in je huis inbrekers vooral zoeken naar waardevolle zaken. En wie is daar beter van op de hoogte dan enkele voormalige inbrekers?

Onderzoek heeft aangetoond dat inbrekers vaker actief zijn als de dagen langer donker zijn. De komende maanden kan je dus maar beter voorzichtig zijn. Maar stel dat een inbreker je huis viseert, waar zoekt hij dan voornamelijk? Oftewel: waar verstop je dus beter geen kostbare zaken?

Kast in woonkamer

Woningverzekeraar John Lewis Home Insurance stelde die vraag aan een aantal ex-inbrekers. Zij verklapten dat de eerste en voornaamste plek die ze doorzoeken de woonkamer en keuken zijn, meer bepaald kastlades. Het is dus geen goed idee om juwelen of sleutels in de kast te verstoppen, want de kans is groot dat de inbrekers ze meenemen. Beter is om belangrijke zaken op minder voor de hand liggende plekken te verstoppen, zoals cornflakesdozen, dvd-doosjes of speeldozen van kinderen.

Kinderkamer

Het is voor inbrekers tevens een ongeschreven wet dat ze zelden of nooit kinderkamers binnengaan. “Kinderkamers zijn geen slechte plaats om waardevolle spullen te verstoppen. In het beste geval stop je ze weg in kinderspeelgoed of een speelgoeddoos”, lezen we op Daily Mirror.

Indruk geven dat er iemand thuis is

Maar wat kan je doen om inbrekers af te schrikken? Een beveiligingscamera is nooit een slecht idee, maar minstens even belangrijk is dat je niet mag weggeven dat je niet thuis bent. Laat daarom, desnoods met een timer, het licht aan in de gang. Zorg er tevens voor dat als je een langere tijd niet thuis bent, je geen pakketjes bestelt. Een volle brievenbus of pakketjes aan de voordeur zijn voor inbrekers een al te duidelijk teken dat er niemand thuis is en ze hun slag kunnen slaan.