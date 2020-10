Heb je last van een najaarsdipje? Dan is dit dieet perfect

De dagen zijn weeral flink korter en kouder, de regen laat zich vaker zien dan de zon en dat heeft zo zijn gevolgen. In het najaar voelen velen onder ons zich – meestal zonder concrete reden – wat sipper en het is zeker niet overdreven om van een najaarsdipje te spreken. Meer dan genieten van elk streepje zon kan je er niet aan doen, dachten we, maar dat blijkt niet te kloppen.

Wetenschappers van de University College London hebben namelijk de link tussen ons dieet en een eventuele depressie (of dipje) onderzocht en niet alle diëten zijn evenwaardig wat dat betreft. Na een analyse van 36.000 proefpersonen in Frankrijk, Groot-Brittannië, Australië, de Verenigde Staten en Spanje kwamen ze namelijk tot de conclusie dat het Mediterraanse dieet het beste werkt tegen een depressie.

Mediterraans dieet

De proefpersonen die zich aan dat dieet hielden, hadden 30% minder kans op een depressie. Het grote verschil met de andere etensstijlen zat hem in het gebrek aan vlees, bewerkte etenswaren, verzadigde vetten en suikers. Het Mediterraanse dieet bevat daarentegen veel fruit, groenten, peulvruchten en vis. Vlees hoort er ook bij, maar in mindere mate en gegrild, wat sowieso een gezondere bereidingswijze is. Uit eerdere studies blijkt ook nog eens dat het het ideale dieet is om op een gezonde manier af te vallen, dus wij weten alvast wat we vanavond op tafel zetten.