Film Fest Gent in vijf blikvangers

Vandaag gaat Film Fest Gent van start. Eén blik op het volle programma van de 47ste editie zegt genoeg. Zoals altijd mogen de bezoekers grabbelen in een goed gevulde snoepdoos. Keuzestress? Deze vijf tips helpen je al een beetje op weg.

There Is No Evil

De winnaar van het festival van Berlijn begin dit jaar is een striemende aanklacht tegen de doodstraf in Iran. Regisseur Mohammad Rasoulof pakt het heel sluw aan, want hij breekt zijn verhaal op in vier delen, die elk een andere kant van dezelfde onmenselijke situatie belichten. Sterk spul.

International Shorts

Waarom eens geen selectie kortfilms proberen? Film Fest Gent vertoont drie reeksen, met in reeks twee onder meer ‘The Fall’, een biologerend werkstukje van de Britse cineast Jonathan Glazer (‘Under the Skin’), en het fantasievolle animatiefilmpje ‘Mosaic’ van de Belgische zussen Imge & Sine Özbilge.

Und morgen die ganze Welt

De focus van deze editie ligt op Duitsland. Naast klassiekers en kortfilms is er ook een selectie recent werk. ‘Und morgen die ganze Welt’ is bijvoorbeeld een indringend en explosief drama over een 20-jarig meisje dat zich aansluit bij een antifa-groepering en langzaam begint te radicaliseren.

Last and First Men

Het festival leeft voor muziek, zowel tijdens de World Soundtrack Awards als op het witte doek. ‘Last and First Men’ is de eerste (en enige) film van de betreurde IJslandse componist Jóhann Jóhannsson, een visueel gedicht dat gedragen wordt door de imposante muziek en de stem van Tilda Swinton.

GHOST: The Shining Edition

Film Fest Gent telt niet enkel films maar ook evenementen. Zo kan je van 16 tot 24 oktober elke avond in de Vooruit een wandeling maken door een exclusief spookhuisparcours met optredens, performances en installaties, naar aanleiding van de 40ste verjaardag van Kubricks ‘The Shining’.

Tekst Ruben Nollet

Film Fest Gent vindt plaats van 13 tot 24 oktober. Alle info vind je hier.