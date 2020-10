Fan van The Libertines? Goed nieuws, ze hebben nu een eigen hotel

Wie houdt van Britse rock, is vast wel bekend met The Libertines, de groep van Pete Doherty. Nummers als ‘Can’t Stand Me Now’ en ‘What Became of the Likely Lads’ behoren intussen tot de algemene muziekcultuur en ondanks Doherty’s hobbelige parcours weet hij nog altijd heel wat luisteraars te verleiden.

Wil je je liefde voor The Libertines naar een hoger niveau tillen? Wel, dat is nu makkelijker dan ooit tevoren. De BRitse rockgroep heeft namelijk een eigen hotel geopend in Margate, een charmant kustdorpje in Groot-Brittannië. En de inrichting heeft Doherty himself verzorgd.

Comfy bedden en veel kunst

Wat doe je als band als je samen een project op poten wil zetten, maar liefst iets dat niets met muziek te maken heeft? Wel, dan open je een hotel. Dat is in elk geval wat The Libertines gedacht moeten hebben toen ze in 2017 een gebouw in het Britse kuststadje Margate kochten. Dat oorspronkelijke, afgeleefde pand hebben ze tot in de puntjes verbouwd en opende zopas de deuren als The Albion Rooms. Het hotel van The Libertines heeft een erg uitgesproken karakter, barstend van de zwarte muren en vintage vondsten. Want ja, Pete Doherty schijnt een liefde voor snuisteren te hebben en vond veel van de items in het hotel zelf. Allemaal goed en wel, maar waar kan je je aan verwachten als je verblijft in The Albion Rooms? “24-uren service, kwalitatieve bedden, veel kunst en overheerlijk eten”, aldus bandlid Carl Barât. Dat klinkt alvast veelbelovend. In totaal zijn er zeven kamers en de prijzen starten vanaf 115 pond per nacht, dus dat is ook een meevaller. Voor meer info kan je een kijkje nemen op de website van het hotel.