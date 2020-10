CORONA. Cijfers blijven stijgen met gemiddeld bijna 4.500 besmettingen per dag

Tussen 3 en 9 oktober zijn er in België dagelijks gemiddeld 4.449 nieuwe coronabesmettingen bevestigd, zo blijkt dinsdag uit voorlopige cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano. Het gaat om een stijging met 79% in vergelijking met de week daarvoor. Ook de ziekenhuisopnames en overlijdens gaan de hoogte in.

Afgelopen week werden er elke dag gemiddeld bijna 4.500 mensen besmet met het coronavirus, een stijging van 79 procent. Volgens de laatste cijfers werd op woensdag 7 oktober het record aantal besmettingen per dag gebroken: er werden toen 6.658 besmettingen geteld. Er werden tussen 3 en 9 oktober elke dag gemiddeld 39.900 coronatests afgenomen, waarvan 11 procent positief bleek. In totaal testten er nu 143.596 Belgen positief op Covid-19.

Ziekenhuisopnames en overlijdens

Ook het aantal ziekenhuisopnames blijft stijgen: tussen 6 en 12 oktober werden er gemiddeld 136 mensen per dag opgenomen in het ziekenhuis. Dat is een stijging van 68 procent met de week daarvoor, toen er gemiddeld nog 81 ziekenhuisopnames werden geteld. Er liggen nu in totaal 1.472 coronapatiënten in het ziekenhuis, onder wie respectievelijk 267 op intensieve zorg liggen en 126 beademing nodig hebben. Tussen 3 en 9 oktober overleden er gemiddeld 17 mensen per dag aan de gevolgen van een coronabesmetting, ook een stijging. De week voordien werden er gemiddeld nog 7 overlijdens geteld.

Ziekenhuizen moeten meer bedden voorzien

Gisterenavond hebben alle ziekenhuizen in ons land de opdracht gekregen om meer bedden te voorzien voor Covid-19-patiënten. Concreet moet 25 procent van de ziekenhuisbedden voorbehouden blijven voor coronapatiënten. De ziekenhuizen hebben 48 uur de tijd om de benodigde capaciteit te bekomen, iets wat volgens Steven Van Gucht zeker haalbaar is.

In totaal zullen er in België dan 500 intensievezorgbedden en 2.000 hospitalisatiebedden vrijgehouden worden voor coronapatiënten, aldus Geert Meyfroidt gisteren in ‘De wereld vandaag’ op Radio 1. “Nu al zijn meer dan 200 daarvan bezet en gezien de curve exponentieel stijgt, weten we nu al dat het niet zal blijven volstaan. Het is goed om voorbereid te zijn zodat het spreidingsplan van patiënten goed kan werken en ook de normale zorg overal kan plaatsvinden.” Toch zullen de stijgende ziekenhuisopnames volgens Meyfroidt zeker een impact hebben op de normale zorg.

Avondklok

Ook gisteren werd de avondklok ingevoerd in de provincies Waals-Brabant en Luxemburg. De maatregel gaat in vanaf dinsdag 13 oktober om middernacht. In beide provincies zal hij twee weken lang gelden van 1 uur ’s nachts tot 6 uur ’s ochtends. Alleen verplaatsingen voor dringende medische hulp, voor bijstand aan kwetsbare personen, om zich van en naar het werk te begeven, in het kader van een buitenlandse reis of omwille van overmacht, zullen nog toegestaan zijn.