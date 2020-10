BIZAR. Half miljoen mondmaskers onbruikbaar door... ontbrekende stickers

Een half miljoen mondmaskers die besteld waren om de tekorten in de woonzorgcentra aan te vullen, zijn sinds dit voorjaar geblokkeerd omdat de correcte stickers niet waren aangebracht. Dat schrijft Het Nieuwsblad dinsdag.

Het euvel met de stickers is intussen rechtgezet, maar volgens de procedure mag de FOD Economie de lading perfect bruikbare KN95-maskers geen tweede keer goedkeuren. Daardoor is de voorraad al maandenlang geblokkeerd in een loods in Gent. De kostprijs van die hele operatie bedraagt 829.000 euro, inclusief btw: 721.000 euro voor de maskers en 108.000 euro voor het transport.

“Oplossing in de maak”

Vlaams Parlementslid Lorin Parys (N-VA) roept minister van Economie Pierre-Yves Dermagne (PS) op een herkeuring te over­wegen. “Zijn voorgangster Nathalie Muylle (CD&V) weigerde dat.”

Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) bevestigt het probleem, maar benadrukt dat aan een oplossing wordt gewerkt.