Advocaat van hoofdverdachte in zaak Maddie McCann: “Ik heb bewijs dat hij onschuldig is”

De advocaat van Christian Brückner beweert bewijs te hebben dat zijn cliënt Maddie McCann onmogelijk ontvoerd kon hebben.

Na een jarenlange stilte was er in juni plots een grote doorbraak in de verdwijningszaak rond Maddie McCann, de Britse peuter die dertien jaar geleden verdween uit een vakantiewoning in het Portugese Praia da Luz. De 43-jarige Duitser Christian Brückner werd toen aangeduid als nieuwe hoofdverdachte. Volgens het hoofd van het detectiveteam, Mark Cranwell, zou Brückner in 2007 in Praia da Luz gewoond hebben. Een uur voor Maddie’s verdwijning zou hij gezien zijn in het resort. Hij zou daar rond hetzelfde tijdstip een half uur lang gebeld hebben met een onbekende persoon.

Tijdsvenster

Friedrich Fuelscher, de advocaat van Brückner, beweert nu over bewijs te beschikken dat aantoont dat Brückner onschuldig zou zijn. Fuelscher analyseerde de omgeving rond het appartement waaruit Maddie op 3 mei 2007 tussen 21.10u en 22u verdween en kwam tot een opvallende conclusie. “Als de verklaringen van de getuigen kloppen, dan was er een tijdsvenster van anderhalve minuut waarin Maddie ontvoerd kon worden. Maar na het timen van de afstand van verschillende plaatsen in het resort naar het appartement, kan ik enkel besluiten dat mijn cliënt de misdaad niet begaan heeft”, lezen we in Daily Mirror.

Onschuld volhouden

Brückner zit momenteel een gevangenisstraf van 21 maanden uit wegens drugshandel. De man blijft volhouden dat hij niets te maken heeft met de verdwijning van Maddie McCann. Hij was in december ook al veroordeeld tot zeven jaar cel voor de verkrachting van een 72-jarige Amerikaanse vrouw in Praia da Luz in 2005. Hij ging echter in beroep tegen die veroordeling.