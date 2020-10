Nood aan een carrièreswitch? Trek naar het buitenland!

Al een tijdje knaagt er iets. Misschien ben je niet echt meer tevreden met je baan, kan je niet meer tegen het Belgische weer of wil je een nieuwe cultuur leren kennen. Wat je reden ook is, je zou graag naar het buitenland trekken. Maar hoe pak je dat aan tijdens deze coronacrisis en ben je er wel klaar voor? Met dit stappenplan blijf je de keuze niet langer meer voor je uitschuiven.

Leer jezelf beter kennen

Om erachter te komen welke job en welk land beter bij je zouden passen, is het verstandig je eigenschappen en vaardigheden precies in kaart te brengen. Dit doe je onder andere door het er met de mensen die het dichtst bij je staan over te hebben. Zij kennen je soms nog beter dan jij jezelf kent. Vraag ze eens welke baan bij jou past, en misschien hoor je wel antwoorden waar je nog niet eerder aan gedacht hebt.

Daarnaast zijn er op het internet tal van testen te vinden die je helpen jezelf beter te leren kennen om die carrièreswitch te maken. Doe een aantal beroepskeuze- en persoonlijkheidstesten om hopelijk zo een beter beeld te krijgen van wat je wil, waar je goed in bent en in welke omgeving jij het beste zou aarden.

Doe onderzoek naar de baan

Heb je een job in het buitenland gevonden die je wel aanspreekt? Ga in je netwerk en op LinkedIn op zoek naar mensen die een gelijkaardige functie uitoefenen, voordat je daadwerkelijk die carrièreswitch maakt. Een dag meelopen zou helemaal top zijn, maar in tijden van corona is een virtueel kopje koffie met iemand die al je vragen kan beantwoorden, ook al voldoende. Vraag ook echt naar de negatieve kanten van de baan. Geen enkele job zal namelijk altijd maar leuk zijn. Aan de hand van de antwoorden kan je inschatten of deze carrière echt iets voor jou is.

Daarnaast moet je ook rekening houden met de coronamaatregelen van het land in kwestie. Moet je bij je verhuis een negatieve coronatest voorleggen, moet je in quarantaine, welke documenten heb je nodig om te bewijzen dat je de grens oversteekt voor je werk…? Of misschien organiseert je nieuwe werkgever wel telewerk, zodat je nog niet meteen hoeft te verhuizen?

Denk aan je financiën

Als je alles achterlaat en naar het buitenland trekt, is een goede financiële buffer handig. Je inkomen zal in het begin misschien lager zijn dan nu, omdat je weer opnieuw begint. Denk er ook over na dat je tijdens de coronacrisis misschien niet meteen aan een vast contract geraakt. Reken daarom uit hoeveel geld je nodig hebt om je in je levensonderhoud te kunnen blijven voorzien voor een aantal maanden en zorg dat je dat bedrag bij elkaar hebt gespaard.

Hak de knoop door

Het besef dat geen enkele keuze definitief is, kan je helpen om de druk van de ketel te halen. Ja, de verhuis terug naar België zal stress, tijd en misschien ook weer geld kosten, maar het is niet onmogelijk. Deze gedachte zal helpen die knoop door te hakken. Het betekent namelijk dat het niet erg is als je er niet achter bent gekomen wat je passie of droombaan is. Als je daar op gaat zitten wachten, blijf je namelijk te lang op de plek waar je het eigenlijk niet naar je zin hebt.