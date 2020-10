Zalando ‘Pre-owned’ vanaf vandaag actief in België

Zalando lanceert vandaag een nieuw aanbod op de Belgische markt: de categorie Pre-owned. Zoals al was aangekondigd in februari van dit jaar, is het nieuwe aanbod gericht op klanten die tweedehands items willen kopen en op klanten die ze bij Zalando willen verkopen tegen een Zalando-cadeaubon.

Dit aanbod wordt beschikbaar voor miljoenen klanten in Europa. De afgelopen weken lanceerde Zalando het nieuwe pre-owned aanbod al in Duitsland, Spanje, Nederland, Frankrijk en Polen.

Millennials

“De interesse in pre-owned mode is groot en groeit, vooral bij millennials. We weten dat onze Belgische klanten graag plaatsmaken in hun kast door hun items een tweede leven te geven en in te ruilen voor iets nieuws. En toch missen klanten een gemakkelijke en betrouwbare oplossing die alles combineert: moeiteloos inruilen van items die ze niet meer willen dragen en een aangename ervaring bij het online shoppen van pre-owned mode. Zalando is het eerste modeplatform dat deze klantenbehoeftes op grote schaal beantwoordt”, zegt Jacintha De Graaf, Head of Zalando Benelux.

Makkelijk kopen en verkopen

Dankzij het nieuwe tweedehands aanbod kunnen klanten hun artikelen moeiteloos en met gratis verzending inruilen bij Zalando. Om het hen nog gemakkelijker te maken om de inhoud van hun kleerkast bij te houden, werden de mogelijkheden in Zalando’s ‘verlanglijst’ geüpdatet. Klanten kunnen nu automatisch artikelen zien die ze bij Zalando gekocht hebben en kunnen ook items uploaden die ze ergens anders gekocht hebben, om deze met slechts enkele klikken te verkopen. Na het verkopen van items, kunnen klanten kiezen voor een Zalando-cadeaubon voor het respectievelijke bedrag of om met het bedrag een van de twee goede doelen te steunen: het Rode Kruis of WeForest.

Controle

Alle tweedehands items die bij Zalando worden aangeboden zijn gecontroleerd op kwaliteit om een dagvers curated assortiment te bieden aan miljoenen klanten. Bovendien geldt hetzelfde ongeëvenaarde gemak van Zalando met gratis verzending, dezelfde betaalopties en gratis terugsturen. In lijn met Zalando’s engagementen op vlak van duurzaamheid, test het bedrijf plasticvrije verpakkingen voor alle bestellingen uit de pre-owned-categorie en wordt enkel gerecycled papier gebruikt.

Groener

Door het voor klanten mogelijk te maken om hun mode-items rechtstreeks op het Zalando-platform een tweede leven te geven, levert het nieuwe tweedehands aanbod ook een belangrijke bijdrage aan de do.MORE duurzaamheidsstrategie van Zalando. Het ondersteunt Zalando’s doel om de levensduur van 50 miljoen kledingstukken te verlengen en om eenmalig gebruikte plastics te elimineren tegen 2023. De lancering van Pre-owned gaat samen met een marketingcampagne met de titel ‘Voor een betere toekomst [in stijl]’, om klanten aan te moedigen unieke mode-items in te ruilen, te vinden en te restylen.