Vrouw in trouwjurk bestormt werk van verloofde: “We trouwen nu of nooit!” (video)

Opvallend tafereel in de Amerikaanse warenhuiswinkelketen Target, waar een ‘bruid’ haar verloofde eiste om stante pede te trouwen. “Trouw met me of ik verlaat je”, klinkt het.

De beelden werden gefilmd door een passant in de winkel. Een vrouw in trouwkleed loopt samen met een bruidsmeisje en een pastoor naar haar verloofde die rekken staat te vullen. “Je deed twee jaar geleden een ring rond mijn vinger en nu is het tijd om de stap te zetten of ermee op te houden. We trouwen nu of ik verlaat je. Ik heb er genoeg van”, maakt ze hem duidelijk.

De man staat perplex en vraagt haar of ze het buiten kunnen bespreken. Terwijl ze naar buiten wandelen, horen we de man zeggen: “Had iemand me hierover kunnen inlichten?”.

Krankjorum

De video werd al meer dan 6 miljoen keer bekeken op TikTok. Heel wat mensen fronsten de wenkbrauwen. “Als mijn verloofde dit zou doen, dan zou onze relatie meteen gedaan zijn”, “Ze kon niet wachten tot zijn shift gedaan was?” en “Ren, zo snel je kan, weg van deze getikte vrouw”, klinkt het onder meer.