Steven Van Gucht: “Deze week wellicht meer dan 10.000 besmettingen per dag”

Het aantal besmettingen met het coronavirus zwelt in ons land aan een verschroeiend tempo aan. Viroloog Steven Van Gucht waarschuwt dat de kaap van 10.000 besmettingen per dag deze week waarschijnlijk overschreden wordt.

Het coronavirus blijft onrustwekkend hard aan kracht winnen in alle provincies en bij alle leeftijden. De afgelopen week werden er gemiddeld 4.154 nieuwe gevallen vastgesteld in België. Dat is een verdere toename van 89 procent in vergelijking met de week ervoor. De besmettingen verdubbelen nu om de 8 dagen.

Hoogste cijfer ooit gemeten

Viroloog Steven Van Gucht voorspelt dat het aantal besmettingen genadeloos hard zal blijven stijgen. “Op woensdag 7 oktober werden er 6.505 nieuwe gevallen vastgesteld. Dat is het hoogste cijfer tot nu toe gemeten. Als deze toename aanhoudt, zullen we deze week al dagen met meer dan 10.000 besmettingen optekenen”, vertelde hij tijdens de persconferentie van Sciensano.

Ook ouderen vaker besmet

Minstens even onrustwekkend is het feit dat ook de oudere leeftijdsgroepen nu vaker besmet raken. “De toenames blijven zich voordoen bij alle leeftijdsgroepen. De twintigers blijven weliswaar de kroon spannen, maar we zien steeds meer een verschuiving naar de oudere leeftijdsgroepen. Zo zien we nu bij de 30 tot 70-jarigen ook een verdubbeling van de gevallen. Ook bij de 90-plussers zien we een verdere stijging. In de afgelopen week werden 260 besmettingen vastgesteld bij mensen van 90 jaar of ouder”, klinkt het.

Hele grondgebied doet het slecht

Brussel blijft de slechtste leerling van de klas, maar zowat overal tekenen er zich stijgingen af van het aantal nieuwe besmettingen. “De toenames blijven zich ook voordoen over het hele grondgebied. In alle Waalse provincies zien we minstens een verdubbeling van de cijfers, maar ook in Vlaanderen lijkt het virus weer aan kracht te winnen. Zo zien we nu ook een verdubbeling van de cijfers in Limburg en is er opnieuw een belangrijke toename van het aantal nieuwe gevallen in de stad Antwerpen. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest blijft nog altijd het voornaamste brandpunt, met de afgelopen week gemiddeld 817 nieuwe gevallen per dag. Na Brussel komen de provincies Luik en Henegouwen, met 623 en 586 nieuw vastgestelde gevallen per dag”, besluit hij.