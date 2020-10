Sportwereld in Vlaanderen gaat over op code oranje: gedaan met indoorsporten

Vanaf woensdag 14 oktober schakelt de sportsector in heel Vlaanderen naar code oranje. Concreet betekent dit dat indoorsportactiviteiten waarbij geen anderhalve meter afstand bewaard kan worden voor iedereen boven 12 jaar tijdelijk verboden worden. De kleedkamers sluiten, behalve in zwembaden. Dat heeft Vlaams minister van Sport Ben Weyts beslist op vraag van en in overleg met de sportsector.

“Dit zijn geen prettige maatregelen, zeker niet met de herfstvakantie in zicht. Maar we moeten kordaat optreden als we aanwijzingen hebben dat de sportwereld een broeihaard kan zijn”, zegt Vlaams minister van Sport Ben Weyts (N-VA), die overleg gehad heeft met de sector. Onlangs oordeelde de expertengroep voor sport nochtans dat het contact tussen jonge mensen op een sportterrein als laag risico kon worden beschouwd. Enkel in de kleedkamer en douches was er een verhoogd gevaar op transmissie van het virus.

Indooractiviteiten zonder afstand worden nu desondanks verboden voor iedereen boven 12 jaar. Zo kan een competitiematch basket niet meer, maar een contactloze wedstrijd zoals enkelspel tennis wel. Verder blijven fitness en trainingen waarbij men anderhalve meter afstand hanteert mogelijk. Douches en kleedkamers sluiten, behalve in zwembaden.

Kantines blijven open

Kantines kunnen openblijven, maar onder dezelfde strikte regels als de horeca: enkel zittend, maximaal 4 personen aan een tafel en anderhalve meter afstand tussen tafels. Publiek blijft toegelaten, met de beperkingen die opgenomen zijn in het Ministerieel Besluit: maximaal 200 toeschouwers indoor, maximaal 400 toeschouwers outdoor, altijd met afstand en mondmaskers. Je kan alleen nog meer toeschouwers toelaten als je een speciale toelating krijgt na een goedkeuring op basis van het COVID Infrastructuur Risico Model (CIRM).

De verstrengde maatregelen worden na de herfstvakantie opnieuw geëvalueerd.

Weyts wijst er voorts nog op dat sportkampen tijdens de herfstvakantie kunnen doorgaan in kleinere groepen, volgens de protocollen die gelden voor alle jeugdkampen.