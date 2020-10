Smeltend ijs legt vreemd object bloot op Google Earth (foto)

Een YouTuber heeft via Google Earth een opvallend object gevonden in Antarctica. Het kwam tevoorschijn doordat het ijs errond begon weg te smelten.

In een video die intussen al bijna 200.000 keer bekeken werd, neemt YouTuber MrMBB333 ons mee naar Antarctica, waar sommige plekken de laatste jaren door de opwarming van de aarde nog maar weinig ijs of sneeuw vertonen. Een bepaalde plek onthult wel iets heel mysterieus. Het lijkt op een gigantische schijf die deels onder de rotsen verdoken zit.

Vliegende schotel

Volgens de YouTuber is het object 18 meter breed en gaat het om een vliegende schotel die door de mens gemaakt werd. “De helft zit onder de grond, de andere helft ligt op bevroren sneeuw en ijs. Je ziet duidelijk dat de plek is beginnen ontdooien. Dit is niet zomaar een ijsberg. De afgeronde structuur wijst erop dat hij door de mens ontworpen werd”, legt hij uit.

Interessante vondst

Heel wat mensen vinden het object op z’n minst opvallend. “Het lijkt zelfs boven de grond te zweven”, “Het zwart eronder lijkt schaduw te zijn en links ervan zie je een lichtbron die uit een grot of een tunnel komt. Zeer interessante vondst”, en “Zonder twijfel artificieel. Ik heb eens gehoord dat, als het ijs op Antarctica begint te smelten, we van alles zouden te zien krijgen waar de overheid maar moeilijk een uitleg voor zou hebben”, klinkt het onder meer.

Plas water

Anderen vinden het dan weer te ver gezocht. “Het is gewoon een kleine plas water. Als je wat rondkijkt, zie je gelijkaardige structuren in dezelfde kleuren”, lezen we.

De bewuste plek kan je HIER bekijken op Google Earth.