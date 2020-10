Ontdek met deze kaart waar je uitkomt als je een gat recht door de aarde graaft!

Aan de andere kant van de aarde, gezien vanaf België, ligt vooral veel water. Als je een tunnel zou graven naar de andere kant van de aardbol, dan zou je niet uitkomen in Australië zoals veel mensen denken, maar ten zuidoosten van Nieuw-Zeeland in de Grote Oceaan. Met deze kaart kan je berekenen waar je exact uitkomt.

De plek waar je uitkomt aan de andere kant van de wereld, ligt net aan de andere kant van de datumgrens. Anders gezegd: als het bij ons al maandag is, is het daar nog zondag. Vast land onder je voeten krijg je na honderden kilometers zwemmen. Je bent dan op de Antipodeneilanden, een plukje onherbergzame en onbewoonde vulkanische eilanden. Toen Engelse ontdekkingsreizigers de Antipodeneilanden ontdekten, dachten ze dat die precies tegenover Londen lagen. In werkelijkheid is de tegenpool (de ‘antipode’) van de Antipodeneilanden een plek aan de Normandische kust in Frankrijk.

Overal is water

Je krijgt trouwens niet alleen natte voeten als je in ons land begint met graven. Waar ter wereld je ook begint, de kans is groot dat je aan de andere kant uitkomt in het water. Alleen een deel van de inwoners van Zuid-Amerika bereikt land. Zij komen ergens in China en Zuidoost-Azië uit (en vice versa). En ook Portugezen en Spanjaarden uit het noordwesten van het Iberisch Schiereiland komen droog over: zij belanden in Nieuw-Zeeland. En de Nieuw-Zeelanders op hun beurt in Spanje en Portugal.

Steden

Op Antipodesmap.com kom je erachter. De antipode is het punt precies aan de andere kant van de aardbol als waar je nu bent. Er zijn weinig grote steden die precies elkaars antipode zijn. Veel vaker kom je ergens midden in de oceaan uit.

Toch heeft The Independent er een paar gevonden:

Christchurch (Nieuw-Zeeland) — A Coruna (Spanje)

Madrid (Spanje) — Weber (Nieuw-Zeeland)

Hong Kong (China) — La Quiaca (Argentinië)

Sjanghai (China) — Buenos Aires (Argentinië)

Montevideo (Uruguay) — Seoul (Zuid-Korea)

Bogota (Colombia) — Jakarta (Indonesië)