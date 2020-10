JOEPIE! Antwerpen krijgt haar eerste vijfsterrenhotel

Wie dezer dagen een weekendje naar Antwerpen wil afzakken, heeft al heel wat keuze op vlak van accommodatie. Eén ding dat echter nog ontbrak in ’t Stad is een vijfsterrenhotel. Daar komt in 2021 echter verandering in. In de gebouwen rond de Antwerpse Kruidtuin komen namelijk Botanic Sanctuary Antwerp en vier klasserestaurants.

De gebouwen rond de Kruidtuin gaan terug tot 1238, toen kloosterbroeders en -zusters in het Antwerpse Elzenveld een gezondheidscentrum oprichtten. Ook de Kruidtuin vond toen haar oorsprong omdat de kloosterlingen naast voedsel ook geneeskrachtige planten kweekten. De site wordt nu nieuw leven ingeblazen door vastgoedontwikkelaar IRET Development, die de 20.000m² onder handen neemt.

Botanic Sanctuary Antwerp

En de toekomstplannen zien er veelbelovend uit. Het meest markante onderdeel van het project is wellicht het vijfsterrenhotel Botanic Sanctuary Antwerp, waar je terecht kan voor een luxueuze overnachting, maar ook voor een spa en allerlei feestzalen. Maar er is meer. Woon je in Antwerpen en heb je zin in een avondje luxe of wil je je verblijf extra feestelijk maken, dan kan je terecht in één van de vier restaurants op de site. Vijf topchefs zullen daar de mooiste en lekkerste gerechten op tafel toveren. Een van hen is het driesterrenrestaurant Hertog Jan, dat na drie jaar pauze weer van onder het stof wordt gehaald. Wij weten alvast wat de nieuwe place to be in Antwerpen wordt.