IEUW. Daarom moet je elke dag een propere onderbroek aantrekken

Uit een onderzoek van het Britse bedrijf OnBuy blijkt dat niet iedereen elke dag een propere onderbroek aantrekt. Een op de twintig mannen draagt zijn exemplaar maar liefst vijf dagen na elkaar zonder het te wassen. Maar ook 18% van de vrouwen ververst niet elke dag haar onderbroek. Het is niet alleen een beetje vies, het is ook gevaarlijk.

“In en rond onze geslachtsdelen leven bacteriën”, verklaart huidspecialiste Dr. Nichola Cosgrove aan Metro UK. “Die blijven daar rustig zitten zolang we maar de juiste hygiënische producten gebruiken, proper ondergoed dragen en ons voldoende wassen. Maar het is normaal dat bacteriën in de loop van de dag op ons ondergoed terechtkomen omdat je zweet of omdat je je niet goed hebt afgeveegd na een toiletbezoek, of zelfs gewoon door scheetjes te laten.”

Barrière

“Ons ondergoed dient als een soort van barrière om onze kleren te beschermen”, gaat de dokter verder. “Het is nu eenmaal makkelijker om onze onderbroeken op regelmatige basis te wassen dan onze kleren.”

“Maar als je niet op tijd van onderbroek verandert, dan stapelen de bacteriën zich er in op. Op zich zijn het gezonde bacteriën, maar omdat ze in een warme en vochtige omgeving terechtkomen, zullen ze zich snel vermenigvuldigen. Dat kan leiden tot een onschuldige slechte lichaamsgeur en uitslag, maar ook tot schimmelinfecties, urineweginfecties en stafylokokkeninfecties.

Je weet dus wat je te doen staat!