Eerste beelden van documentaire over Magalie van ‘De Blokkendoos’: “Begrijp echt niet hoe die ouders bij mij zijn gekomen” (video)

Documentairemaakster Kim Faber volgde juf Magalie Alpaerts toen ze na de ophef van zeven jaar geleden weer voor de klas stond. De documentaire wordt morgen uitgezonden, maar de eerste beelden zijn nu al te bekijken.

In 2013 werd de Antwerpse juf Magalie Alpaerts onterecht beschuldigd van kindermisbruik in basisschool De Blokkendoos op het Antwerpse Kiel. Vorig jaar stond ze voor het eerst weer voor de klas.

Absurd

In de documentaire ‘Zouden ze het weten’ volgt journaliste Kim Faber de getraumatiseerde juf die intussen 30 jaar is. “Het duurde wel even voordat ik doorhad wat er aan de hand was. Er kwam een moeder van een kind uit mijn klas naar me toe en zei: ‘Er gaan verhalen over je rond. Er zijn ouders die zeggen dat je hun kind hebt aangerand en gewurgd’. Dat zou dan tijdens het middagslaapje hebben plaatsgevonden. Maar daar heb ik nooit gestaan”, vertelt Magalie.

“Ik begrijp echt niet hoe die ouders bij mij zijn gekomen. Ik vind dat echt absurd. Ik snap dat niet. De directie heeft mij terug naar de klas gestuurd en zei: ‘Jij gaat nu niet naar buiten, want de ouders willen je lynchen’”, klinkt het.

‘Zouden ze het weten’ is dinsdagavond te zien op de Nederlandse zender NPO2.