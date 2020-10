BOOKS. Boek van de maand: Rood Rubber – Daniël Vangroenweghe

Antropoloog Daniël Vangroenweghe (82) schudde in 1985 ons land wakker met het ophefmakende ‘Rood Rubber’, waarin hij voor het eerst de omvang van de wandaden van Leopold II in Congo openbaar maakte. Na de recente onlusten over racisme in onze maatschappij wordt het legendarische boek nu heruitgegegeven bij De Geus.

“Ik heb er geen jota aan moeten veranderen”, vertelt Vangroenweghe. “Alles wat ik 35 jaar geleden schreef was immers gebaseerd op officiële bronnen zoals brieven van de koning. Onderzoekers hebben jarenlang met een vergrootglas gezocht naar fouten, maar die hebben ze niet gevonden. Anders had ik zeker gehangen. Mijn boek heeft immers veel ophef veroorzaakt. Het was heiligschennis. Het was echter niet de bedoeling om het koningshuis zwart te maken, ik ben niet tegen de monarchie. Ik richtte me ook niet tegen Belgisch Kongo, wat veel ex-kolonialen onterecht geloofden. Ik wilde gewoon de geschiedenis vertellen. De waarheid moest aan het licht komen. Vaak kon ik zelf amper geloven wat ik las in de archieven. De schaal waarop de wandaden plaatsvonden, was een unicum in de koloniale geschiedenis. Het was echter niet evident om mijn onderzoek te voeren want er was veel bewijsmateriaal vernietigd. In de zomerse dagen voor Leopold II’s dood heeft de kachel op het paleis non-stop gebrand.”

Herstelbetalingen

Hoewel het thema opnieuw actueel is, heeft de huidige koning daar voor de 82-jarige Bruggeling niets mee te maken. “Wij zijn toch ook niet verantwoordelijk voor de daden van onze voorouders? Ik ben dan ook geen voorstander van excuses van het koningshuis of herstelbetalingen. Als we toch een geste doen, stel ik voor dat we de studiebeurzen van enkele honderden Congolezen betalen om zo het intellectuele kader in dat land te vergroten.”

