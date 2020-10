BIZAR. Vrouw klaagt Brad Pitt aan: “Hij wond me om zijn vinger met valse trouwplannen”

Een Texaanse vrouw eist 100.000 dollar van Brad Pitt in een merkwaardige aanklacht tegen de steracteur. Pitt zou haar opgelicht hebben voor een bedrag van 40.000 dollar. Bovendien zou hij haar “verleid” hebben met gesprekken waarin ze trouwplannen bespraken. Volgens de advocaten van Pitt heeft de vrouw te maken gehad met een internetoplichter die zich voordeed als de acteur.

De 50-jarige Kelli Christina beweert volgens de aanklacht dat ze 40.000 dollar (33.834 euro) betaalde aan Pitt in ruil voor vijf actes de présence van de filmster op benefietevenementen die ze organiseerde voor zijn liefdadigheidsorganisatie Make It Right Foundation, die woningen bouwt voor de slachtoffers van orkaan Katrina.

Maar Brad verscheen niet op de evenementen. Elke keer zegde hij in extremis af, met de belofte om volgende keer zéker te komen opdagen. Na vier keer had Christina er genoeg van en stuurde een brief naar Pitt om een terugbetaling te eisen. Ze kreeg nooit antwoord.

Uit rechtbankdocumenten waar The New York Post de hand op kon leggen blijkt dat Pitt Christina in 2018 benaderd zou hebben om fondsen op te halen voor zijn stichting. Ze sloten daarop een zakelijke overeenkomst, maar daar bleef het niet bij. Volgens de documenten ontwikkelden de twee een nauwe band en hadden ze zelfs gesprekken over een mogelijk huwelijk.

Internetoplichter

Volgens de verdediging van Pitt heeft de acteur nooit contact gehad met Christina, en heeft hij niets met de zaak te maken. Er zou een simpele verklaring zijn voor de hele kwestie: de vrouw werd erin geluisd door een internetoplichter die zich voordeed als de beroemde acteur. “Noch de entiteiten van Make It Right noch mr. Pitt zelf hebben een overeenkomst gesloten met mevr. Christina”, klinkt het. Het advocatenteam van Pitt heeft dan ook een verzoek ingediend om de zaak te seponeren.

De strijdlustige Christina neemt echter geen genoegen met die verklaring en zal het verzoek tot seponering aanvechten. “Ik heb 113 pagina’s aan bewijsmateriaal om de klachten hard te maken”, zegt ze aan The New York Post. “Ik verwacht niet dat deze rechtszaak snel zal overwaaien.”

Pitt, die momenteel met het Duitse model Nicole Poturalski aan het daten is, wou niet in persoon reageren op de aanklacht.