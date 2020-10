Nieuwe peiling: Vlaams Belang grootste partij in Vlaanderen

Als er nu verkiezingen zouden zijn, zou Vlaams Belang nog altijd de grootste partij zijn in Vlaanderen. De partij is samen met sp.a de enige die het beter zou doen dan bij de vorige verkiezingen, zo blijkt zondagavond uit een peiling van Het Laatste Nieuws, VTM Nieuws, RTL en Le Soir.

Vlaams Belang komt volgens de peiling op dit moment uit op 27,1 procent. Dat is ruim 9 procentpunt meer dan bij de verkiezingen. N-VA, de andere grote oppositiepartij, doet het met 22,2 procent opnieuw een beetje beter dan in de vorige peiling, maar blijft onder haar verkiezingsresultaat (25,5 procent).

Op drie staat sp.a. De socialisten overtuigen 13,7 procent van de kiezers. Dat is een forse winst tegenover de verkiezingen, toen de partij net boven de 10 procent uitkwam. Open Vld en CD&V verliezen en schommelen nu tussen 10 en 11 procent. Groen zakt tot 7,6 procent, ruim 2 procentpunt onder het verkiezingsresultaat.

Alexander De Croo meteen op 1

De kaarten van de populairste politici zijn wel grondig door elkaar geschud, nu er een nieuwe federale regering is. De populairste politicus in Vlaanderen is nu eerste minister Alexander De Croo. De Open Vld’er stoot N-VA-voorzitter en Antwerps burgemeester Bart De Wever van de troon. Die valt meteen buiten de top drie, want De Croo wordt gevolgd door federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) en sp.a-voorzitter Conner Rousseau.

De Croo is ook de op een na populairste in Wallonië, na zijn voorgangster aan het hoofd van de federale regering, Sophie Wilmès (MR).

Nipt in Wallonië

In Wallonië blijft de PS de grootste partij (21,1 procent), voor MR (19,2 pct) en PTB (18,9 pct). In Brussel zou Ecolo nipt de grootste partij blijven met 19,8 procent, voor de PS (19,1 pct). De N-VA is volgens de peiling de grootste Vlaamse partij in Brussel.

De peiling werd in de eerste week van oktober afgenomen, net na de eedaflegging van de nieuwe federale regering. Het was een online bevraging door Ipsos bij 2.595 Belgen van 18 jaar en ouder. De maximale foutenmarge bedraagt 3,1 procent in Vlaanderen en Wallonië en 4 procent in Brussel.