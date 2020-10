CORONA. Nieuw dagrecord met 6.083 besmettingen

Tussen 1 en 7 oktober zijn gemiddeld 15 mensen per dag overleden aan de gevolgen van een coronabesmetting. Dat blijkt uit de bevestigde cijfers van Sciensano. Dat is een toename met 96% tegenover de vorige periode.

Tussen 1 en 7 oktober zijn in België gemiddeld 3.749 nieuwe coronabesmettingen per dag bevestigd, zo blijkt uit de cijfers. Dat is een stijging met 89% in vergelijking met de zeven dagen daarvoor. Op 7 oktober waren er maar liefst 6.083 bevestigde gevallen, een triest nieuw dagrecord. De stijgende tendens in het aantal coronabesmettingen blijft zich dus doorzetten. Zaterdag was nog sprake van een stijging met 80% in vergelijking met de zeven dagen daarvoor. Sinds het begin van de epidemie zijn al 156.931 mensen in ons land besmet geraakt.

Stijging ziekenhuisopnames

Ook het aantal hospitalisaties blijft toenemen. Het daggemiddelde van de ziekenhuisopnames van 4 tot 10 oktober bedraagt 119, een stijging met 67 procent. De mediane schatting van het reproductiegetal, gebaseerd op dat aantal ziekenhuisopnames, lag in dezelfde periode op 1,415 (tegenover 1,337 voor de vorige periode).

Tussen begin maart en 10 oktober is het aantal uitgevoerde testen door de laboratoria opgelopen tot 2.987.734 testen.