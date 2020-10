BIZAR. Deze jurk heeft een ingebouwd mondmasker

Het coronavirus is nog niet uit het land en zal helaas nog wel even blijven hangen, dus ook de mondmaskers zijn nog niet meteen uit ons leven verdwenen. Hoewel we er nu al maandenlang steevast eentje op zak moeten hebben, gebeurt het nog weleens dat we zonder masker de deur uit gaan. Vervelend.

Als jij ook zo iemand bent die regelmatig vergeet een mondmasker mee te nemen als je de deur uitgaat, hebben we goed nieuws voor je. Je bent duidelijk niet de enige want er werd nu zelfs een jurk ontworpen inclusief ingebouwd mondmasker, zodat je altijd goed voorbereid bent.

Bodycon met masker

Het is het merk PrettyLittleThing die de ingenieuze jurk op de markt bracht. Op het eerste zicht is het niet meer dan een gewone bodycon jurk, ware het niet dat de rolkraag lintjes heeft die je achter je oren kan bevestigen als je een mondmasker op moet. Zo moet je nooit meer lopen zoeken naar je masker in je tas en kan je het in enkele seconden aandoen wanneer je een winkel binnenstapt. Wil je de jurk bemachtigen, dan zal je snel moeten zijn. Sinds de halfzus van supermodel Kate Moss, Lottie Moss, met de jurk gespot werd, vliegt het kledingstuk razendsnel over de toonbank. Je kan het item hier bestellen.