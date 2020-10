Zara brengt haar meest iconische stukken opnieuw op de markt

Wie tegenwoordig een bezoekje brengt aan een grote winkelstraat, gaat bijna standaard even binnen bij Zara. Net zoals H&M is de keten een vaste waarde in fast fashion-land en dat is niet nieuw. Al decennialang weten de winkels wereldwijd modebewuste kopers te verleiden met hun on trend stukken.

Door de jaren heen zijn er dan ook logischerwijs enkele iconische stukken de revue gepasseerd. Van kleedjes over rokken tot jassen: van elk stuk is er wel eentje dat nog altijd in ons collectieve geheugen zit.

Kate Moss

Om mensen de kans te geven om die stukken nog eens aan te schaffen en om de iconische items extra in de bloemetjes te zetten, brengt Zara nu de Archive Collection uit. Die bevat stukken afkomstig uit de jaren 1997 tot 2012. Je vindt er bijvoorbeeld een leren broek ontworpen door Kate Moss in 2003 en een klassieke jurk van de hand van Amber Valletta. Alle kledingstukken uit de Archive Collection zijn nu al online verkrijgbaar, dus haast je, want lang zal de pret wellicht niet duren!