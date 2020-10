Wil je je date versieren? Praat dan over je liefde voor eten!

Het is geen makkelijke tijd voor vrijgezellen. Door het coronavirus en de daarmee gepaard gaande gezondheidsmaatregelen wordt het wel erg moeilijk om op date te gaan, als je er al één te pakken krijgt. Het is namelijk druk op datingapps en opvallen in die zee van singles is geen makkie. Toch is er een manier om sneller een date te strikken: eten.

Of beter gezegd: praten over je liefde voor eten. Uit een analyse van de Amerikaanse datingapp Zoosk blijkt namelijk dat wie zijn of haar liefde voor eten vermeldt, 82% meer berichten krijgt op datingapps. Om tot die conclusie te komen, analyseerden ze 733.185 profielen en 364.609.566 berichten, dus dat is niet niks.

Guacamole

Het ene gerecht is het andere niet, dus het spreekt voor zich dat er minder en meer populaire etenswaren zijn, ook in datingland. Wie het heeft over guacamole, heeft bijvoorbeeld maar liefst 144% meer kans om op date te gaan. Ook aardappelen en chocolade staan in de top drie van populairste etenswaren. Vernoem je gefrituurde kip, dan gaan je kansen echter juist naar omlaag. Liefhebbers van KFC verbergen die info dus beter…