Meer dan 300 auteurs op Boekenmarathon tijdens alternatieve Boekenbeurs

Boek.be en VRT organiseren een alternatief voor de Boekenbeurs, die dit jaar door de coronapandemie niet kan doorgaan in zijn fysieke vorm. Tussen 1 en 11 november ontvangt radiomaker Tom de Cock 300 auteurs tijdens een Boekenmarathon in Antwerpen. Daarnaast trekken elke dag bekende vliegende reporters door Vlaanderen “om het leesvirus maximaal te verspreiden”, klinkt het in een persbericht.

Met de formule “willen de VRT en Boek.be heel Vlaanderen aan het lezen krijgen en er samen met de auteurs en uitgeverijen – en bij uitbreiding de hele boekensector – een bijzonder boekenfeest van maken”.

Auteurs

De interviews door Tom De Cock met auteurs over hun nieuwste boek gebeuren coronaproof vanuit de lege hallen van Antwerp Expo. Net zoals op de Boekenbeurs is er voor elk wat wils: fictie, wetenschap, kookboeken, young adult, poëzie, bekende namen, debutanten, internationale supersterren… Onder andere Nicci French, Hillary Mantel, Ish Ait Hamou, Ilja Leonard Pfeijffer, Pieter Waterdrinker, Kader Abdolah, Jonas Jonasson, Anneleen Van Offel, Nigella Lawson, Pascale Naessens, Esther Gerritsen, Sigrid Nunez en Marc de Bel schuiven aan bij Tom.

Livestream

De Boekenmarathon is rechtstreeks te volgen via livestream op VRT NU en Boekenbeurs.be. De gesprekken kunnen ook herbeluisterd worden. Ook stuurt LangZullenWeLezen, het boekenplatform van VRT, dagelijks een boekennieuwsbrief uit met de belangrijkste hoogtepunten en opvallende nieuwigheden. Radio 1 zendt in de herfstvakantie elke dag van 9.00 tot 12.00 uur Het boekenfeest uit, met Ruth Joos als gastvrouw. Het boekenfeest loopt van zondag tot zondag en wordt bij Friedl’ Lesage in Touché geopend en afgesloten.

Ook gaan er elke dag vliegende reporters op pad in Vlaanderen om te zoeken naar nog meer leesinspiratie. Zo volgen ze live de opening van de tentoonstelling van Bart Moeyaert en Peter Van den Ende. Verder ontdekken ze de soundtrack van Piet Godaer bij het boek van Steven Van Belleghem en duiken ze mee in de keuken van Loïc Van Impe.