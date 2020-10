Kwaliteit e-steps in België laat te wensen over

Heel wat e-steps die in ons land verkocht worden zijn onveilig en onbetrouwbaar. Dat blijkt uit onderzoek van Test Aankoop. “De kans dat je met een miskoop naar huis gaat is groot, veel modellen kan je omschrijven als rommel”, klinkt het. De consumentenorganisatie dringt aan op strenge controles.

De e-step is de laatste jaren niet meer uit het straatbeeld weg te denken. Ze is ideaal voor het woon-werkverkeer in de stad, naar het station of voor een simpel tochtje door de straten. Consumentenorganisatie Test Aankoop besloot daarom elf veel verkochte modellen te onderwerpen aan een kwaliteitsonderzoek. Zowel in laboratoriumomstandigheden als op straat werden de steps gecontroleerd op onder meer capaciteit, betrouwbaarheid en veiligheid.

Grote verschillen

Globaal kon Test Aankoop vaststellen dat er grote verschillen zijn tussen de e-steps die op de markt verkrijgbaar zijn. Een bepaald model haalde maar 24 punten op 100 terwijl het beste toestel uit de test een behoorlijke 70/100 scoorde. Qua problemen zag Test-Aankoop bijvoorbeeld banden die erg moeilijk op te pompen waren, batterijhouders die stuk waren, displays die ontbraken of onleesbaar waren, sturingssystemen die totaal onstabiel waren en plooimechanismen die in de praktijk niet hanteerbaar waren.

De e-steps die in ons land verkocht worden, kunnen ook niet gebruikt worden bij zware regen. Dat melden de fabrikanten zelf in hun handleiding, maar dat blijkt ook uit de test van Test Aankoop. Na een remtest, waarvoor de e-steps een korte douche kregen, bleken twee modellen zelfs helemaal niet meer te werken. Bij andere steps leidde de remtest tot gevaarlijke situaties. “Heel wat modellen kan je eigenlijk best omschrijven als rommel”, klinkt het bij woordvoerder Jens Van Herp. “De kans dat je met een miskoop naar huis gaat is dus groot.”

Strengere controles

Een model, de Kugoo S1 Pro, werd zelfs volledig uitgesloten. De step voldeed op papier niet aan de wettelijke bepaling, die zegt dat de toegelaten topsnelheid binnen de Europese Unie 25 kilometer per uur bedraagt. De producent werd ingelicht na de test waarop deze de maximumsnelheid van het toestel prompt aanpaste om wel in regel te zijn.

Test Aankoop pleit dan ook voor strengere controles op kwaliteit en betrouwbaarheid van e-steps. De consumentenorganisatie benadrukt dat kopers zich bovendien niet altijd moeten laten leiden door de prijs. “De meeste steps kosten tussen de 300 en de 400 euro, maar er zijn er ook die een stuk goedkoper of duurder zijn. Toch wordt de prijs niet altijd weerspiegeld in de resultaten”, aldus Test Aankoop.

Het gebruik van de e-steps zorgt volgens Test Aankoop ook voor veel onduidelijke situaties op de wegen. Wie een step gebruikt wordt aanzien als fietser zodra hij/zij sneller dan “stapvoets” rijdt. Dat betekent dat hij op het fietspad moet rijden of rechts langs de kant van de weg. Als je dan weer stapvoets rijdt, ben je voetganger en word je geacht op het voetpad te rijden.