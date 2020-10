In deze slaappositie heb je het vaakst last van nachtmerries

Een goede nachtrust is belangrijk als je opgewekt door het leven wil gaan, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Er zijn tal van factoren die roet in het eten kunnen strooien, van een irritant zoemende mug tot iemand die middenin de nacht belletje trek komt doen. Maar ook nachtmerries kunnen je slaap danig verstoren.

Als je nu denkt: ik heb nooit last van nachtmerries, wel, goed voor jou. Veel mensen worden wel regelmatig geteisterd door slechte dromen en die kunnen maar al te vaak zeer reëel overkomen, wat de hele ervaring nog traumatischer maakt. Niet alleen is je slaap tijdelijk verstoord wanneer je wakker wordt, maar dikwijls is het ook moeilijk om nadien de slaap weer te vatten.

Linkerzijde

Uit een onderzoek gepubliceerd in het vaktijdschrift Sleep and Hypnosis blijkt nu dat je nachtmerries weleens verbonden zouden kunnen zijn aan je slaappositie. Voor de studie werd de nachtrust van 63 proefpersonen geanalyseerd en daaruit blijkt dat 40,9% van zij die op hun linkerzijde slapen regelmatig last hebben van nachtmerries. Bij personen die op hun rechterkant slapen, gaat het slechts om 14,6%. Een opvallend verschil dus dat vraagt om meer onderzoek. Slaap je op je buik? Wel, een studie van de universiteit van Hong Shue Yan heeft uitgewezen dat je dan vaker stoute dromen hebt…